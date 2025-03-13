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«Вредно для бизнеса, но ещё хуже — придётся потребителям»: как торговая война отразится на Европе

Euronews 13 марта, 2025 18:25

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Торговая война на европейском пороге. США ввели 25%-е тарифы на импорт железа и алюминия из ЕС. Тот в ответ обложил пошлинами различные американские товары - от виски Бурбон до мотоциклов Harley Davidson. В Брюсселе предупреждают: бизнесу будет тяжёло, но ещё хуже придётся потребителям.

Инфляция, проблемы занятости, замедление экономического роста - неполный перечень последствий набирающей обороты трансатлантической торговой войны. Вступили в силу 25-процентные пошлины, введённые Трампом на европейский импорт алюминия и стали. ЕС ответил контрмерами.

В своём недавнем заявлении председатель Комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что тарифы "вредны для бизнеса, но ещё хуже - придётся потребителям.

"Любая тарифная политика затрагивает средства производства. Что касается природных ресурсов, стали и алюминия, то тарифы в итоге окажут влияние на систему производства Европейского союза. Однако мы не можем быть уверены в том, что этим тарифам будут сопутствовать соответствующие меры институтов ЕС. Тогда ответные пошлины Евросоюза на 26-миллиардов в конечном итоге будут иметь инфляционные последствия для граждан ЕС", - пояснил в интервью Euronews Василиос Псаррас, экономист, эксперт DeHavilland Europe, базирующейся в Брюсселе.

Последние исследования немецкого аналитического центра Кильского института показали, что тарифы, введённые администрацией Трампа в отношении ЕС, в первую очередь ударят по США и отразятся на уровне инфляции, занятости и темпах роста. А чего ждать европейским гражданам?

"Степень влияния на европейских граждан - это то, чего я не могу предсказать на данный момент, потому что есть различные каналы и варианты воздействия. Возможно, потребители, увидев, что импортные товары стали дороже, переориентируются на отечественную продукцию. Однако у нас есть две очень серьёзные проблемы, о которых следует подумать, - это реакция институтов, определяющих денежно-кредитную политику, и реакция рынков", - комментирует Василиос Псаррас.

Если некоторые товары сильно взлетят в цене, то гражданам ЕС придётся искать им альтернативу. Но есть ли она в Евросоюзе?

"Я думаю, что сейчас ЕС может заменить если не все, то большинство американских товаров*. Например, если говорить даже об электромобилях, то мы видели, что продажи Tesla резко упали. Один из самых популярных инструментов искусственного интеллекта ChatGPT вполне можно заменить французской альтернативой Mistral AI. Если смотреть на широко используемые продукты, подавляющее их большинство, за исключением, пожалуй, поисковика Google, может быть заменено. Напротив, мы ничего не можем поделать с доминированием США в финансовой системе, и особенно на рынках капитала", -* подчеркнул он.

По словам аналитика, ЕС по-прежнему зависит от финансовой системы США. И возможная рецессия в этой стране непременно скажется на европейской экономике.

"Мы все ещё не можем делать прогнозы о ситуации в США и, следовательно, в мировой экономике. Ведь сейчас всё больше аналитиков говорят о перспективах рецессии в США. Я не исключаю такого сценария. Даже Дональд Трамп, выступая недавно с речью перед Конгрессом, обмолвился о том, что ситуация может ухудшиться, прежде чем снова начнёт улучшаться. Тогда, по логике, всё это может вылиться в рецессию, которая окажет влияние на весь мир", - поясняет наш собеседник.

Он заключил: несмотря на то, что ЕС раньше довольно эффективно реагировал на кризисы, он совершенно не готов к тому, чтобы справиться с глобальной рецессией такого масштаба.

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