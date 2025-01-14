Врач, спасший Навального после отравления, хотел работать в Латвии — но не смог. Нет, дело не в языке…

В Москве Александр Полупан работал анестезиологом-реаниматологом Национального медицинского исследовательского института нейрохирургии им. Бурденко (это — крупнейшая в Европе и лучшая в РФ нейрохирургическая клиника; сам Полупан является кандидатом медицинских наук по принятой в РФ классификации, и доктором наук по европейской). Он входил в консилиум, в 2020-м в Омске стабилизировавший состояние оппозиционера Алексея Навального и принимавший решение о его транспортировке в Германию для лечения. В самом начале 2023 года он стал соинициатором открытого письма врачей, требовавших оказать уже находящемуся в колонии Навальному медицинскую помощь, а затем и рассказал о происходившем в Омске базирующемуся в Риге российскому оппозиционному СМИ «Медуза». Вскоре после этого Полупан, если воспользоваться терминологией времен первой Холодной войны, выбрал свободу и ушел на Запад — в Латвию.

В июне 2023 года Полупан был гостем ток-шоу Латвийского Радио-4 и говорил, что ему «нравится страна» и он «чувствует себя здесь комфортно».

Он говорил, что учит латышский, чтобы работать в Латвии по специальности. В качестве главной сложности он называл необходимость знать язык на «достаточно высоком уровне» С1. Однако, как следует из его разговора с Радио Свобода, главной и непреодолимой проблемой оказался не латышский:

«Достаточно быстро в Латвии мне подтвердили мой медицинский диплом, но, чтобы работать по специальности, надо подтвердить еще и свою лицензию анестезиолога-реаниматолога. Для того, чтобы подать ее на рассмотрение, надо сдать язык на уровень C1. Соответственно, я выучил язык, наконец, смог сдать его на C1, в это время периодически работал волонтером в детской больнице, - рассказал он в интервью "Радио свобода". - Это было бесплатно. Но для меня это было все равно важно — ходить в медицинское учреждение и хоть как-то чувствовать себя причастным к медицине. Я рассчитывал, что, когда я сдам язык на уровень С1, я смогу получить лицензию. Но они взяли полгода на рассмотрение.

Только в течение полугода они скажут, признают ли они мою лицензию или надо сдавать еще какие-то экзамены.

Но, учитывая, что денег у меня никаких не осталось, каких-то серьезных заработков все это время не было, я нашел работу в одной из крупных частных клиник в Эмиратах и переехал в Дубай».

«С момента принятия решения до получения лицензии там прошло пять или шесть месяцев. Там достаточно простой экзамен по специальности, — рассказал он. — В Эмиратах, если я формально подхожу по их критериям, я сдаю экзамены только по специальности. Преимущество в том, что для работы нужен английский, и не надо учить еще один язык».