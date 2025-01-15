«Врач рассердилась и вызвала полицию»: как дочь пыталась показать пожилую маму специалисту вне очереди

«7 ноября прошлого года у нее появились головокружение, шум в ушах и головные боли. На следующий день, а это была пятница, мы обратились к семейному врачу, который выписал направление к отоларингологу и, чтобы помочь ей быстрее, мы также обратились в регистратуру Рижской больницы № 1.

Там нам любезно объяснили, что прием отоларинголога в этот день до 16.00, что он занят, но вы можете попробовать прийти, и врач вас примет.

Недолго думая, я поехала в больницу с мамой, потому что она плохо себя чувствовала. Мы приехали туда около 14.00. Мы услышали, что в кабинете уже есть пациент, и сели в коридоре, чтобы подождать. Других людей в очереди к врачу не было.

Когда пациентка вышла из кабинета, мы подошли к врачу, рассказали ей о просьбе терапевта, попросили принять маму и осмотреть.

И получили такой ответ: «Прием только по предварительной записи!». Я попыталась сказать, что в регистратуре нам посоветовали действовать именно так, потому что ситуация была острая. Через некоторое время в кабинет вошел следующий пациент, пришедший по записи, и мы с мамой вернулись ждать в коридор.

Пациент вышел, мы повторили попытку, но, к сожалению, получили тот же ответ, что прием только по предварительной записи. Я объяснила ситуацию врачу, но нас не выслушали. Я решила продолжить ждать в коридоре - если пациент не появится, может, нас все-таки примут.

Мы старались сидеть терпеливо. Иногда пациентов не было, только мы. В очередной раз я набралась смелости и подошла к врачу, попыталась объяснить ситуацию: пожалуйста, помогите, может, все-таки можно осмотреть маму?

Доктор очень разозлился и вызвала полицию. Это был шок для меня и для моей мамы, которая сама работала в медицине, пытаясь помогать людям. Так ведет себя врач, давший клятву Гиппократа? У меня нет слов...».

Полиция прибыла через 15 минут и приняла решение вызвать «скорую помощь». Пациентку и ее дочь проводили до выхода из больницы.

Рижская 1-я больница подтверждает, что официально получила и расследовала жалобу, поданную дочерью пациентки. Жалоба была тщательно рассмотрена, изучив объяснения сотрудников, проанализировав записи разговоров и оценив имеющиеся видеоматериалы. Важно подчеркнуть, что, по словам представителей больницы, в больнице не предусмотрена запись на прием к отоларингологу в острых случаях, а колл-центр не предоставляет информацию о возможности получения такой услуги без предварительной записи. Проверка записей звонков показала, что такого разговора не было.

«Врач объяснил сопровождавшему пациента лицу, что 1-я Рижская больница не оказывает экстренную медицинскую помощь и что ее можно получить в ближайших приемных отделениях, где оказывается неотложная медицинская помощь.

К сожалению, заявительница вела себя громко и агрессивно, что привело к конфликту не только с медицинским персоналом, но и с другими пациентами, ожидающими приема в плановом порядке. Это привело к срыву лечебного процесса», - объясняют работники больницы.

На вопрос, почему было принято решение вызвать полицию, в больнице ответили, что полиция не вызывалась. Служба безопасности больницы была вызвана для оценки ситуации и принятия решения о привлечении полиции в случае необходимости.

«Рижская больница № 1 предоставляет плановые амбулаторные и стационарные услуги, но не является учреждением неотложной помощи. В острых случаях пациенты должны обращаться в ближайший кабинет неотложной помощи или в круглосуточный приемный покой больницы», - подчеркивают в больнице и напоминают, что агрессивное поведение по отношению к персоналу недопустимо

Больница осуждает угрозы в сторону медперсонала и, в случае необходимости, будет использовать предусмотренные законом средства для защиты сотрудников.

Ирония ситуации в том, что пожилая дама, которая стала заложницей ситуации, сама является медиком, она 25 лет проработала в Бикерниекской больнице.