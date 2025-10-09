Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Впервые в Латвии: Театр Чехова приглашает на спектакли слабовидящих зрителей

Редакция PRESS 9 октября, 2025 10:40

История и культура 0 комментариев

Рижский русский театр Михаила Чехова – первый театр в Латвии, обеспечивший тифлотехническое сопровождение для слабовидящих зрителей, сообщает пресс-служба театра.

Рижский русский театр Михаила Чехова стал первым театром в Латвии, предложившим слабовидящим зрителям спектакль с тифлотехническим сопровождением (на русском языке). Этот важный шаг знаменует собой новое направление в развитии доступности применительно к латвийской театральной среде и подтверждает мысль, что искусство должно быть доступно всем, включая людей, которые чувствуют, слышат и воспринимают театр иным образом – за пределами видимого.

Хотя в обществе всё чаще говорят об инклюзивности и равных возможностях, люди с инвалидностью по-прежнему сталкиваются с практическими и эмоциональными препятствиями в культурной среде. Обеспечение доступности театра – это не просто техническая необходимость, это осознанный выбор в пользу создания равноправного и чуткого общества, в котором театр обращается к каждому зрителю.

Улучшение доступности – это не только отдельный проект, но и сознательно разработанная часть планов развития театра. В своей новой стратегии, на период до 2028 года, Рижский русский театр Михаила Чехова также поставил цель сделать театр более доступным для различных групп общества, используя современные технологические решения и инклюзивный подход.

Театр Чехова выражает благодарность Рижскому обществу слабовидящих и слепых «Redzi mani», члены которого приняли участие в тестовом посещении спектакля и предоставили ценные отзывы для дальнейшего развития этой услуги.

Во время спектакля 4 октября «Канкун» зрители могли одновременно следить за происходящим на сцене и параллельно слышать через наушники специально подготовленное описание визуальных элементов – декораций, действий персонажей, света и движений.

Лига Кикуте, председатель правления общества «Redzi mani»: «Это был замечательный опыт – всё было сделано очень профессионально. Аудиодескрипция позволила нам по-настоящему насладиться спектаклем и стала отличным дополнением к актерской игре. Спасибо! Мы не видим движений, жестов, мимики, а такое описание позволяет нам следить за происходящим и понимать, что именно происходит».

Тифлотехническое сопровождение в настоящее время обеспечивается только для спектакля «Канкун», но при наличии интереса театр планирует распространить это решение и на другие спектакли репертуара, дополнив аудиодескрипцию тактильными материалами: макетами, образцами материалов декораций и костюмов.

Описание сценических событий во время спектакля профессионально озвучивает «в прямом эфире» тифлокомментатор Анна Буробина – ее бархатный голос и профессиональная четкость речи дают слабовидящим зрителям возможность получить полноценный художественный опыт.

«Работа над тифлокомментарием для спектакля «Канкун» стала для меня важным и интересным опытом. Особое внимание я уделяла тому, как лаконично встроить в сюжет постановки описание того, что происходит на сцене: героев, их мимику, жесты, характер движений, сценический образ, художественное оформление.  И всё это для того, чтобы помочь незрячим людям «смотреть» спектакль наравне с обычными зрителями и передать атмосферу и эмоции постановки тем, кто не может их ощутить. Такие инициативы в театре помогают сделать искусство более инклюзивным и доступным для всех», – говорит А. Буробина.

Театр Чехова считает обеспечение доступности искусства не только актуальной и справедливой задачей, но и частью своей миссии по сплочению общества. Все спектакли театра – это приглашение к диалогу, и диалог с каждым зрителем, без исключения, бесконечно ценен.

Помимо тифлотехнического сопровождения театр разработал следующие предложения для групп (дата и время показа согласовываются с администрацией театра по факту получения заявки):

-Для зрителей в инвалидных колясках – музыкальные спектакли малой формы «Вот комната эта…» и «Всё начинается с любви» в адаптированной среде на первом этаже; максимальное количество зрителей – 50 (25 человек в инвалидных колясках и 25 сопровождающих).

-Для людей с особенностями интеллектуального или психического развития – музыкальная сказка «Три поросенка и волк» (Малый зал), которая походит для зрителей возрастной группы «7+», особенно для тех, которым мог бы понравиться несложный и визуально понятный спектакль.

Параллельно ведется работа по созданию нового сайта театра, где будут реализован ряд решений, ориентированных на повышение степени доступности, с целью сделать контент более удобным для восприятия, а сайт более удобным в использовании для лиц с различными функциональными нарушениями, включая нарушения зрения, слуха, интеллектуального развития и когнитивного восприятия. 

Театр искренне верит, что искусство – один из самых мощных инструментов коммуникации и способно вдохновлять, исцелять, объединять и учить. Поэтому развитие доступности – это не просто обязанность, это миссия, которую Рижский русский театр Михаила Чехова обязуется продолжать выполнять.

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Загрузка

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

