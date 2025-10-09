Впервые в Латвии: Театр Чехова приглашает на спектакли слабовидящих зрителей

Рижский русский театр Михаила Чехова стал первым театром в Латвии, предложившим слабовидящим зрителям спектакль с тифлотехническим сопровождением (на русском языке). Этот важный шаг знаменует собой новое направление в развитии доступности применительно к латвийской театральной среде и подтверждает мысль, что искусство должно быть доступно всем, включая людей, которые чувствуют, слышат и воспринимают театр иным образом – за пределами видимого.

Хотя в обществе всё чаще говорят об инклюзивности и равных возможностях, люди с инвалидностью по-прежнему сталкиваются с практическими и эмоциональными препятствиями в культурной среде. Обеспечение доступности театра – это не просто техническая необходимость, это осознанный выбор в пользу создания равноправного и чуткого общества, в котором театр обращается к каждому зрителю.

Улучшение доступности – это не только отдельный проект, но и сознательно разработанная часть планов развития театра. В своей новой стратегии, на период до 2028 года, Рижский русский театр Михаила Чехова также поставил цель сделать театр более доступным для различных групп общества, используя современные технологические решения и инклюзивный подход.

Театр Чехова выражает благодарность Рижскому обществу слабовидящих и слепых «Redzi mani», члены которого приняли участие в тестовом посещении спектакля и предоставили ценные отзывы для дальнейшего развития этой услуги.

Во время спектакля 4 октября «Канкун» зрители могли одновременно следить за происходящим на сцене и параллельно слышать через наушники специально подготовленное описание визуальных элементов – декораций, действий персонажей, света и движений.

Лига Кикуте, председатель правления общества «Redzi mani»: «Это был замечательный опыт – всё было сделано очень профессионально. Аудиодескрипция позволила нам по-настоящему насладиться спектаклем и стала отличным дополнением к актерской игре. Спасибо! Мы не видим движений, жестов, мимики, а такое описание позволяет нам следить за происходящим и понимать, что именно происходит».

Тифлотехническое сопровождение в настоящее время обеспечивается только для спектакля «Канкун», но при наличии интереса театр планирует распространить это решение и на другие спектакли репертуара, дополнив аудиодескрипцию тактильными материалами: макетами, образцами материалов декораций и костюмов.

Описание сценических событий во время спектакля профессионально озвучивает «в прямом эфире» тифлокомментатор Анна Буробина – ее бархатный голос и профессиональная четкость речи дают слабовидящим зрителям возможность получить полноценный художественный опыт.

«Работа над тифлокомментарием для спектакля «Канкун» стала для меня важным и интересным опытом. Особое внимание я уделяла тому, как лаконично встроить в сюжет постановки описание того, что происходит на сцене: героев, их мимику, жесты, характер движений, сценический образ, художественное оформление. И всё это для того, чтобы помочь незрячим людям «смотреть» спектакль наравне с обычными зрителями и передать атмосферу и эмоции постановки тем, кто не может их ощутить. Такие инициативы в театре помогают сделать искусство более инклюзивным и доступным для всех», – говорит А. Буробина.

Театр Чехова считает обеспечение доступности искусства не только актуальной и справедливой задачей, но и частью своей миссии по сплочению общества. Все спектакли театра – это приглашение к диалогу, и диалог с каждым зрителем, без исключения, бесконечно ценен.

Помимо тифлотехнического сопровождения театр разработал следующие предложения для групп (дата и время показа согласовываются с администрацией театра по факту получения заявки):

-Для зрителей в инвалидных колясках – музыкальные спектакли малой формы «Вот комната эта…» и «Всё начинается с любви» в адаптированной среде на первом этаже; максимальное количество зрителей – 50 (25 человек в инвалидных колясках и 25 сопровождающих).

-Для людей с особенностями интеллектуального или психического развития – музыкальная сказка «Три поросенка и волк» (Малый зал), которая походит для зрителей возрастной группы «7+», особенно для тех, которым мог бы понравиться несложный и визуально понятный спектакль.

Параллельно ведется работа по созданию нового сайта театра, где будут реализован ряд решений, ориентированных на повышение степени доступности, с целью сделать контент более удобным для восприятия, а сайт более удобным в использовании для лиц с различными функциональными нарушениями, включая нарушения зрения, слуха, интеллектуального развития и когнитивного восприятия.

Театр искренне верит, что искусство – один из самых мощных инструментов коммуникации и способно вдохновлять, исцелять, объединять и учить. Поэтому развитие доступности – это не просто обязанность, это миссия, которую Рижский русский театр Михаила Чехова обязуется продолжать выполнять.