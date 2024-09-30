«Впервые поцеловались в этом сосновом бору… А теперь его вырубают»: маленькая трагедия Зиепниеккалнса

В Зиепниеккалнсе пущены под топор сотни красавец-сосен, посаженных ещё в 1980-е. Вот эту просеку вырубили сегодня - напротив Зиепниеккалнской гимназии на Озолциема. Только здесь, на этом пятачке, планируется вырубить ещё более ста сосен.

"При этом рядом пустырь, по которому тоже можно было пустить дорогу, но архитекторы не додумались. Зачем-то надо уничтожать лес, такие шикарные сосны! А ведь это кислород для жителей микрорайона, - сетует Сармите, которая гуляет здесь со своим стареньким терьером. - Такое ощущение, что кто-то просто по карте прочертил эту дорогу, даже не побывав на месте. И все, что попадется на пути, решили просто снести. Вон там и одноэтажный жилой дом, хутор, тоже на пути стоит. Его тоже снесут?".

Сергей в этом микрорайоне старожил. Говорит, проезжал мимо, увидел, что техника в лесу работает, сосны валит, не выдержал, остановил машину. Снимает на мобильный, а руки дрожат: "У меня нет слов - одни эмоции... Я здесь живу с 1989 года. Здесь, в этом лесу, мы, мальчишки росли. Здесь бегали, играли, да и первое свидание тоже было здесь. Впервые поцеловались у этом сосновом бору, - откровенничает Сергей. - А теперь эти сосны просто вырубают. Очень грустно..."

Ещё две дамы, у которых прогулка в сосновом лесу с палками для скандинавской ходьбы уже вошла в привычку, только подали плечами : "Что поделаешь? Тут же эту трассу строить собрались. Придется пожертвовать нашим соснами. Нас больше волнует, как мы потом в лес будем попадать? Читали, что переход будет где-то у Виенибас гатве. И в лес теперь мы будем ходить не напрямую, а кругами."

Больше других расстроены владельцы собак, говорят, что это удар под дых. "Площадки для выгула собак в нашем районе как не было, так и нет. Теперь ещё и лес вырубают. Где теперь выгуливать собак?". Владелица джекрассела Ольга признается, что купила квартиру в Зиепниеккалнсе именно из-за леса. "У меня прекрасный вид из окна. Сосны, небо. А теперь вижу только эту технику для вырубки леса. Сердце кровью обливается."