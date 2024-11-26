Возможность изоляции Калининграда: призыв экс-министра обороны после авиакатастрофы в Вильнюсе

По предварительной информации, крушение грузового самолета немецкой логистической компании DHL в Вильнюсе не связано с какими-либо внешними факторами, заявил генеральный комиссар полиции Литвы Арунас Паулаускас.

По данным литовской полиции, видимых внешних повреждений у самолета нет, как нет и информации о пожаре или взрыве внутри самолета. Однако авиационные эксперты отмечают, что для катастрофы не обязательно внешние воздействие - достаточно неисправности внутри самолета или намеренных электромагнитных помех, чтобы ввести пилотов в заблуждение, передает литовский телеканал TV3.

Об этой авиакатастрофе в социальной сети Х высказался политик и экс-министр обороны Латвии Артис Пабрикс:

"Если станет ясно, что в авиакатастрофе в Вильнюсе виноваты созданные Россией помехи из бывшего Кенигсберга (Калининграда - прим. ред), то Запад должен немедленно разобраться со всеми возможными источниками диверсий в западном мире, а также рассмотреть возможность изоляции региона Кенигсберга", - заявил Пабрикс.

В комментариях политику отвечают:

Aleksis: При всем уважении, но как долго можно говорить только в форме призывов? Мы не можем изолировать Россию всеми возможными способами. Подумайте об этом: ваш сосед каждый день убивает других ваших соседей, а мы делаем вид, что не замечаем этого.

Atis: Запад ничего не сделает, выразит осуждение.

Boss: К сожалению, Запад отреагирует слишком поздно, Европа вообще не готова, и это печально, потому что за 3 года можно было и нужно было сделать больше...