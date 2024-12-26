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Возле Мерсрагса автомобиль насмерть сбил женщину

© LETA 26 декабря, 2024 11:32

Новости Латвии 0 комментариев

В среду в Латвии зарегистрировано 53 дорожно-транспортных происшествия (ДТП), в результате аварий один человек погиб, десять получили травмы, сообщает Государственная полиция.

Вчера после 21:00 на дороге Тукумс-Мерсрагс-Колка в Мерсрагской волости Талсинского края водитель 2004 г. рожд. сбил женщину, которая находилась на проезжей части без светоотражающих элементов. Пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Как отмечает Госполиция, до этого в праздничные дни не было аварий с серьезными последствиями, и это первое ДТП со смертельным исходом.

За вождение в состоянии опьянения полиция вчера задержала 20 водителей.

За превышение скорости составлен 171 протокол, а в целом за различные нарушения правил дорожного движения - 446 протоколов.

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