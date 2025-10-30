Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Возбуждено дело о процессе правовой защиты базирующейся в Латвии авиакомпании SmartLynx Airlines

Редакция PRESS 30 октября, 2025 13:25

Бизнес 0 комментариев

LETA

Возбуждено дело о процессе правовой защиты базирующейся в Латвии авиакомпании ООО "SmartLynx Airlines", свидетельствуют данные Регистра неплатежеспособности.

Дело было возбуждено Рижским районным судом 28 октября 2025 года.

Согласно данным Службы государственных доходов, по состоянию на 28 октября у "SmartLynx Airlines" имелась задолженность по налогам в размере 522 126 евро.

В авиакомпании агентству ЛЕТА сообщили, что после изменений в составе владельцев предприятие начало реализацию плана реструктуризации для обеспечения дальнейшей деятельности.

"План оздоровления компании необходим, чтобы мы могли ввести изменения, одновременно обеспечив непрерывность работы и выполнение обязательств перед клиентами", - пояснил исполнительный директор "SmartLynx Airlines" и один из новых совладельцев Эдвинас Деменюс.

Он отметил, что прошедший год был сложным и для "SmartLynx", и для всей отрасли аренды самолетов из-за роста издержек, задержки с поставками и развития рынка. В таких условиях компаниям, включая "SmartLynx", необходимо время для адаптации к новым рыночным условиям.

Как сообщалось, в октябре 2025 года произошла смена владельцев "SmartLynx Airlines" - компанию приобрели руководство компании и специализированный инвестиционный фонд из Нидерландов. В настоящее время 90% капитала "SmartLynx Airlines" принадлежит нидерландскому "Stichting Break Point Distressed Assets Management", по 5% - гражданам Литвы Миндаугасу Казакевичу и Эдвинасу Деменюсу, которые являются членами правления компании.

Ранее единственным владельцем компании было ООО "Smart Aviation Holding", принадлежащее "Avia Solutions Group", истинным выгодоприобретателем которой является Гедиминас Жемялис.

Компания сообщила, что с изменением состава владельцев "SmartLynx Airlines" будет работать как независимое предприятие, тогда как "SmartLynx Airlines Malta" и "SmartLynx Airlines Estonia" останутся в собственности прежнего акционера.

В 2024 году "SmartLynx Airlines" перевезла 10,66 млн пассажиров, что на 62,5% больше, чем в 2023 году. Авиакомпания выполнила 68 085 рейсов, что на 43,4% больше, чем годом ранее, а объем перевезенных грузов уменьшился на 6,8% до 31 872 тонн. В конце 2024 года флот авиакомпании насчитывал 68 самолетов.

Согласно данным "Firmas.lv", в 2023 году оборот "SmartLynx Airlines" составил 339,027 млн евро, прибыль - 11,089 млн евро. Консолидированный оборот группы "SmartLynx Airlines" составил 496,651 млн евро, прибыль - 22,774 млн евро. Финансовые результаты за 2024 год пока не опубликованы.

"SmartLynx Airlines" была зарегистрирована в 1992 году, ее уставной капитал составляет 1 млн евро.

В связи с расстрелом собак в Баусском крае уволен шеф муниципальной полиции

Важно 14:48

Важно 0 комментариев

В связи с расстрелом собак в начале октября в Бауском крае уволен начальник муниципальной полиции Эгил Гайлис. Решение принято на основе промежуточного отчёта служебной проверки.

Те, кто должен был защищать: отцу и мачихе убитой Юстине увеличили сроки

Важно 14:39

Важно 0 комментариев

В четверг, 30 октября, Латгальский окружной суд принял решение увеличить назначенное судом первой инстанции наказание Владимиру и Сандре Рейниковым по уголовному делу об убийстве семилетней Юстине. Срок тюремного заключения отца Юстине увеличен с 20 до 23 лет, а мачехи — с 17 до 20 лет. Обоим также назначен пробационный надзор на три года, пишет LSM+.

Как однушка на селе: сколько должен каждый житель Латвии, если разделить госдолг на всех

Новости Латвии 14:35

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на конец июня этого года государственный долг Латвии в расчете на одного жителя составлял 10 600 евро, свидетельствуют данные Совета по фискальной дисциплине (СФД).

Оксана и её космические чудики: живёт в Риге одна художница…

Для настроения 14:28

Для настроения 0 комментариев

Одни верят в загробную жизнь, другие — в вечную любовь. А вот рижанка Оксана Мамонова, сколько себя помнит, чувствует окружающий мир совсем не так, как многие другие люди. Как художник, она в каждом воробышке, порхающем в городской толчее, видит то Принца, то Нищего…

Ринкевич вручал Путину майку, а Херманис ничем не лучше: Пуче прошёлся по «своим»

Важно 14:16

Важно 0 комментариев

Публицист Армандс Пуче на pietiek.com прошелся своим пером по партии режиссера Алвиса Херманиса. 

Сможет ли Россия взять Таллин, Ригу или Вильнюс за 24 часа? Варламов выпустил об этом фильм. ВИДЕО

Важно 14:15

Важно 0 комментариев

Блогер Илья Варламов, которого в России заочно приговорили к восьми годам и штрафу в размере более 99,5 млн рублей за распространение «фейков» об армии и уклонение от обязанностей иноагента, выпустил на YouTube видео, которое озаглавил "Что, если Россия вторгнется в страны Балтии? | Война с Эстонией, Латвией, Литвой, дроны, мобилизация".

Виктория Таран: «Мы не оставим вас одних — даже на перепутье неизвестности»

Стабильности! 14:15

Стабильности! 0 комментариев

Как партия Stabilitātei! помогает тем, кого поставили перед выдворением

