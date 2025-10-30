Возбуждено дело о процессе правовой защиты базирующейся в Латвии авиакомпании SmartLynx Airlines

Дело было возбуждено Рижским районным судом 28 октября 2025 года.

Согласно данным Службы государственных доходов, по состоянию на 28 октября у "SmartLynx Airlines" имелась задолженность по налогам в размере 522 126 евро.

В авиакомпании агентству ЛЕТА сообщили, что после изменений в составе владельцев предприятие начало реализацию плана реструктуризации для обеспечения дальнейшей деятельности.

"План оздоровления компании необходим, чтобы мы могли ввести изменения, одновременно обеспечив непрерывность работы и выполнение обязательств перед клиентами", - пояснил исполнительный директор "SmartLynx Airlines" и один из новых совладельцев Эдвинас Деменюс.

Он отметил, что прошедший год был сложным и для "SmartLynx", и для всей отрасли аренды самолетов из-за роста издержек, задержки с поставками и развития рынка. В таких условиях компаниям, включая "SmartLynx", необходимо время для адаптации к новым рыночным условиям.

Как сообщалось, в октябре 2025 года произошла смена владельцев "SmartLynx Airlines" - компанию приобрели руководство компании и специализированный инвестиционный фонд из Нидерландов. В настоящее время 90% капитала "SmartLynx Airlines" принадлежит нидерландскому "Stichting Break Point Distressed Assets Management", по 5% - гражданам Литвы Миндаугасу Казакевичу и Эдвинасу Деменюсу, которые являются членами правления компании.

Ранее единственным владельцем компании было ООО "Smart Aviation Holding", принадлежащее "Avia Solutions Group", истинным выгодоприобретателем которой является Гедиминас Жемялис.

Компания сообщила, что с изменением состава владельцев "SmartLynx Airlines" будет работать как независимое предприятие, тогда как "SmartLynx Airlines Malta" и "SmartLynx Airlines Estonia" останутся в собственности прежнего акционера.

В 2024 году "SmartLynx Airlines" перевезла 10,66 млн пассажиров, что на 62,5% больше, чем в 2023 году. Авиакомпания выполнила 68 085 рейсов, что на 43,4% больше, чем годом ранее, а объем перевезенных грузов уменьшился на 6,8% до 31 872 тонн. В конце 2024 года флот авиакомпании насчитывал 68 самолетов.

Согласно данным "Firmas.lv", в 2023 году оборот "SmartLynx Airlines" составил 339,027 млн евро, прибыль - 11,089 млн евро. Консолидированный оборот группы "SmartLynx Airlines" составил 496,651 млн евро, прибыль - 22,774 млн евро. Финансовые результаты за 2024 год пока не опубликованы.

"SmartLynx Airlines" была зарегистрирована в 1992 году, ее уставной капитал составляет 1 млн евро.