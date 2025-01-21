Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 21. Января Завтра: Agne, Agnese, Agnija
Доступность

«Возбудите дело!» Алексей Росликов и Андрей Козлов обратились к генпрокурору по поводу airBaltic

Редакция PRESS 21 января, 2025 18:32

Важно 0 комментариев

Члены партии "Стабильности!" Алексей Росликов и Андрей Козлов просят генерального прокурора возбудить уголовное дело в отношении airBaltic. Работа национальной автокомпании вызывает не только огромные вопросы со стороны ее настоящих хозяев - жителей Латвии. Она еще и становится при этом очень дорогим проектом, который регулярно получает сотни миллионов из налогов людей для своих целей.

Подобная растрата денег из государственного бюджета вызывает ряд вопросов, а по некоторым из них кричит о возможных нарушениях Уголовного закона.

Политики требуют от генерального прокурора дать четкий ответ и оценить действия руководства компании в соответствии с уголовным законодательством. «Есть подозрения о растрате денег налогоплательщиков, расследование должно быть моментальным. Тем более мы говорим о сумме которая стремительно приближается к миллиарду евро. Это уже не смешно! Имущество AirBaltic заложено, деньги качают из бюджета. А гражданин иностранного государства сидит в кресле президента компании и только улыбается", - прокомментировал ситуацию А.Козлов.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 56 реакций
Комментарии (0) 56 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Совет airBaltic ушел в отставку в полном составе: собрание акционеров одобрило

Важно 20:57

Важно 0 комментариев

Во вторник на общем собрании акционеров латвийской национальной авиакомпании "airBaltic" акционеры приняли к сведению достигнутую в понедельник, 20 января, договоренность о прекращении договора полномочий с председателем совета "airBaltic" Клавсом Васксом и членами совета Каспарсом Озолиньшем и Андрисом Лиепиньшем, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве сообщения.

Во вторник на общем собрании акционеров латвийской национальной авиакомпании "airBaltic" акционеры приняли к сведению достигнутую в понедельник, 20 января, договоренность о прекращении договора полномочий с председателем совета "airBaltic" Клавсом Васксом и членами совета Каспарсом Озолиньшем и Андрисом Лиепиньшем, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве сообщения.

Читать
Загрузка

Глава Генштаба армии Израиля объявил об отставке

Важно 20:39

Важно 0 комментариев

Генерал израильской армии Герци Халеви подал прошение об отставке в связи с "провалом" ЦАХАЛ при отражении атаки ХАМАС 7 октября 2023 года. По той же причине уходит и отвечающий за сектор Газа генерал Ярон Финкельман, сообщает Deutsche Welle.

Генерал израильской армии Герци Халеви подал прошение об отставке в связи с "провалом" ЦАХАЛ при отражении атаки ХАМАС 7 октября 2023 года. По той же причине уходит и отвечающий за сектор Газа генерал Ярон Финкельман, сообщает Deutsche Welle.

Читать

Реформа спустя 20 лет бездействия: стали ли лекарства для пенсионеров дешевле?

Новости Латвии 20:34

Новости Латвии 0 комментариев

Новая модель стоимости лекарств, которая вступила в силу с января этого года, была призвана сделать медикаменты дешевле для латвийцев. В том числе для пенсионеров, для которых лекарства являются важной графой расходов. Тем не менее, организации сениоров указывают на то, что часть пенсионеров все еще приобретают их с большими трудностями, сообщает Латвийское радио 4.

Новая модель стоимости лекарств, которая вступила в силу с января этого года, была призвана сделать медикаменты дешевле для латвийцев. В том числе для пенсионеров, для которых лекарства являются важной графой расходов. Тем не менее, организации сениоров указывают на то, что часть пенсионеров все еще приобретают их с большими трудностями, сообщает Латвийское радио 4.

Читать

Хозяйка в ванной, а муж спит: дерзкие ограбления квартир в Юрмале

Важно 20:23

Важно 0 комментариев

15 января мужчина проник в две незапертые квартиры в Юрмале. Украденное он потратил на покупку наркотиков, сообщает Государственная полиция.

15 января мужчина проник в две незапертые квартиры в Юрмале. Украденное он потратил на покупку наркотиков, сообщает Государственная полиция.

Читать

Обещала латвийцам райский отдых: горе-туроператор причинила ущерб клиентам на 200 000 евро

ЧП и криминал 20:16

ЧП и криминал 0 комментариев

Государственная полиция обратилась в прокуратуру с просьбой предъявить обвинение в организации фиктивных поездок женщине, причинившей клиентам ущерб на сумму около 200 000 евро, сообщила агентству LETA старший специалист отдела по связям с общественностью Государственной полиции Зане Васкане.

Государственная полиция обратилась в прокуратуру с просьбой предъявить обвинение в организации фиктивных поездок женщине, причинившей клиентам ущерб на сумму около 200 000 евро, сообщила агентству LETA старший специалист отдела по связям с общественностью Государственной полиции Зане Васкане.

Читать

Корень проблемы лежит в прошлом: еще один эксперт объяснил высокие цены на продукты

Важно 20:11

Важно 0 комментариев

«Вся эта дискуссия немного странная, потому что очевидно, что попытки регулировать цены в принципе не могут привести ни к каким положительным результатам», — сказал Гиртс Рунгайнис, бизнесмен и член совета Латвийской торгово-промышленной палаты (LTRK) в программе «Latvijas labums» на  телеканале TV24.

«Вся эта дискуссия немного странная, потому что очевидно, что попытки регулировать цены в принципе не могут привести ни к каким положительным результатам», — сказал Гиртс Рунгайнис, бизнесмен и член совета Латвийской торгово-промышленной палаты (LTRK) в программе «Latvijas labums» на  телеканале TV24.

Читать

Убийство семилетней Юстины: обвиняемым родителям девочки предоставлено последнее слово в суде

ЧП и криминал 19:30

ЧП и криминал 0 комментариев

Латгальский районный суд в Даугавпилсе во вторник продолжил рассмотрение уголовного дела об убийстве семилетней Юстины Рейниковой. На заседании обвиняемым было предоставлено последнее слово.

Латгальский районный суд в Даугавпилсе во вторник продолжил рассмотрение уголовного дела об убийстве семилетней Юстины Рейниковой. На заседании обвиняемым было предоставлено последнее слово.

Читать