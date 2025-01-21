«Возбудите дело!» Алексей Росликов и Андрей Козлов обратились к генпрокурору по поводу airBaltic

Подобная растрата денег из государственного бюджета вызывает ряд вопросов, а по некоторым из них кричит о возможных нарушениях Уголовного закона.

Политики требуют от генерального прокурора дать четкий ответ и оценить действия руководства компании в соответствии с уголовным законодательством. «Есть подозрения о растрате денег налогоплательщиков, расследование должно быть моментальным. Тем более мы говорим о сумме которая стремительно приближается к миллиарду евро. Это уже не смешно! Имущество AirBaltic заложено, деньги качают из бюджета. А гражданин иностранного государства сидит в кресле президента компании и только улыбается", - прокомментировал ситуацию А.Козлов.