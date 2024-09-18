Восточная граница Латвии — вопрос безопасности для всей Европы: нужно добиваться финансирования из ЕС

В план на 2025-2027 годы включены уже ранее предусмотренные меры и новые предложения по развитию приграничных восточных регионов. В ближайшие месяцы проект плана будет передан на общественное обсуждение.

План предусматривает, что укрепление восточной границы является вопросом безопасности для всего Европейского союза (ЕС), поэтому необходимо добиваться в многолетнем бюджете ЕС после 2027 года дополнительного финансирования для стран, которые граничат с Россией и Беларусью.

В плане предусмотрены такие меры, как модернизация системы раннего оповещения, контрмобильность, размещение военных баз и 550 военнослужащих службы гособороны в Латгале. Также планируется развивать производство продукции двойного назначения, укреплять информационную среду, антикризисное управление и информированность населения.

Для повышения благосостояния жителей приграничных регионов планируется развивать экономику, чтобы сделать их более привлекательными для предпринимательства. Эти меры предусматривают создание 435 новых рабочих мест, поддержку малых и средних предприятий и Латгальской специальной экономической зоны, создании четырех дополнительных филиалов Латвийского агентства инвестиций и развития для привлечения новых предприятий. Также запланированы инвестиции в создание индустриального парка, в котором будет не менее 82 рабочих мест, и поддержка 570 фермерских хозяйств.

В восточных регионах планируется развивать жилищное строительство, инвестировать в развитие мобильности, развивать возможности местных учреждений профессионального и высшего образования, в том числе создание школы кадетов.

В настоящее время на реализацию плана выделено 185 млн евро - 162 млн евро из бюджета и 23 млн евро из фондов ЕС и других иностранных финансовых инструментов.