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Восстановление экономики Латвии затянулось: эксперты

© LETA 12 февраля, 2025 10:15

Новости Латвии 0 комментариев

В этом году Министерство финансов (МФ) планирует налоговые поступления в размере 15,4 млрд евро, что на 13% больше, чем было собрано в прошлом году. Особенно должны вырасти поступления взносов обязательного социального страхования - на треть, НДС и акцизов - на 9-10%, а снижение на 3-4% запланировано для подоходного налога физических лиц и налога на прибыль предприятий.

Налоговые поступления в государственный бюджет, безусловно, возрастут - как НДС, так и налоги на рабочую силу.

Однако как на потребление, так и на инвестиционную активность повлияет общая ситуация и настроения, считает экономист банка SEB Дайнис Гашпуйтис. Поэтому было бы разумно заранее подготовить меры на случай, если планы по поступлениям начнут отклоняться от запланированных.

В то же время главный экономист "Luminor" Петерис Страутиньш сказал, что если планы действительно не осуществятся, это не значит, что придется что-то немедленно урезать - немедленно сокращать расходы или повышать налоги.

В прошлом году налоговые поступления в совокупный бюджет были запланированы в размере 13,8 млрд евро, а фактически было собрано 13,6 млрд евро. Хотя это на 983,1 млн евро или на 7,8% больше, чем в 2023 году, невыполнение плана по налоговым поступлениям составило 1,8%. Восстановление экономики Латвии затянулось по ряду причин как внешнего, так и внутреннего характера.

"В конце 2024 года появились позитивные признаки, но нам еще предстоит подождать, чтобы получить более полную картину того, что происходит в экономике. Учитывая сложности с развитием в еврозоне и прогнозы о том, что ситуация может улучшиться только во второй половине года, внешняя среда будет не особенно благоприятной для роста. Кроме того, следует отметить, что торговая конфронтация в мире только набирает обороты. Поэтому полагаться на вероятность того, что текущие прогнозы Минфина сбудутся, не стоит", - считает Гашпуйтис. Похоже, что начало года быстрыми темпами роста нас не удивит.

(Diena)

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