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Воспитатель детсада связывает ребенка. Это законно?!

Редакция PRESS 18 декабря, 2024 10:00

Новости Латвии 0 комментариев

Гиперактивные дети могут вызывать дополнительное беспокойство не только у родителей, но и у воспитателей в детских садах. Однако это не дает сотрудникам дошкольного учреждения права действовать вне рамок закона.

Инга обратилась на lvportals.lv за консультацией. Она пишет: "Доброе утро! Могут ли воспитатели детского сада без разрешения родителей применять «терапию с резинками», связывая ноги нормальному, гиперактивному ребенку, потому что он ими дергает? Ребенок более нервный из-за того, что семья трижды меняла место жительства и, соответственно, детский сад, но он никому не угрожает, и психолог утверждает, что с ребенком все в порядке".

На вопрос ответил Центр защиты детей:

Согласно статье 9 Закона о защите прав детей, ребенок имеет право на неприкосновенность личности.

В свою очередь, в пункте 12 статьи 1 данного закона указано, что эмоциональное насилие — это унижение достоинства ребенка или психологическое воздействие на него (угрозы, оскорбления, унижения, проявление насилия в присутствии ребенка в отношении его близких или иное нанесение ущерба его эмоциональному развитию).

В Центре защиты прав детей подчеркивают, что примененный работником дошкольного образовательного учреждения метод дисциплинирования ребенка (связывание ног) является недопустимым и предварительно указывает на нарушение прав ребенка. Подобные действия могут негативно сказаться на здоровье ребенка. Поведение ребенка в дошкольном учреждении может иметь разные причины, которые следует выяснить, чтобы работник мог реагировать соответствующим образом.

В то же время для всестороннего анализа конкретной ситуации необходимо получить дополнительную информацию о методах работы, применяемых сотрудником дошкольного учреждения. Учитывая это, BAC призывает родителей ребенка сообщить о выявленной ситуации руководству образовательного учреждения или его учредителю. Если в данной ситуации не удается найти решение, следует обратиться в Центр защиты прав детей.

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