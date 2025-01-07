Да всё норм, «airBaltic работает хорошо!» Правящая коалиция не решилась уволить Гаусса. У него на них компромат?

После встречи правительственных партий премьер-министр Эвика Силиня заявила, что ясно, что компания важна для страны, она должна обеспечивать мобильность людей и делать это хорошо. "К сожалению, сделанное в начале года заявление об отмене рейсов не было полностью объяснено", - сказала Силиня, добавив, что такое заявление изначально вызвало непонимание у населения Латвии.

Силиня отметила, что коалиция рассчитывает на то, что нынешнее руководство авиакомпании получит оценку на собрании акционеров, назначенном на 21 января. Силиня добавила, что

в целом "airBaltic" работает хорошо, и работа должна продолжаться.

В то же время Силиня раскритиковала коммуникацию авиакомпании об отмене рейсов. Она подчеркнула, что отмена и перенос рейсов затронет не так много людей, как было объявлено изначально. Она добавила, что рейсы время от времени отменяются разными авиакомпаниями.

"Подобное заявление должно было быть в более понятной и приемлемой для людей форме", - сказала премьер-министр, говоря об отмене рейсов авиакомпании "airBaltic".

Министр сообщения Каспар Бришкенс заявил, что теперь от руководства компании ожидаются конкретные результаты, а если результаты не могут быть достигнуты, то, например, совет должен выступить с альтернативными планами.

Бришкенс заявил, что на собрании акционеров 21 января будет обсуждаться и неудачная коммуникация в связи с отменой рейсов. Он присоединился к мнению премьер-министра о том, что сообщение авиакомпании об отмене рейсов было неполным, что вызвало беспокойство у людей, купивших билеты.

"Понятно, что можно было бы сообщить об этом гораздо больше", - добавил министр.

Министр экономики Виктор Валайнис (Союз зеленых и крестьян, СЗК) подчеркнул, что "airBaltic" является стратегически важной компанией для страны, поэтому необходимо действовать так, чтобы она работала максимально успешно.

"Для достижения всего этого очень важен профессиональный менеджмент, компетентный в выполнении задач, с которыми в настоящее время сталкивается компания", - сказал Валайнис.

В то же время Валайнис заявил, что не изменил своей позиции по вопросу Гаусса.

Ранее наибольшие возражения против руководства "airBaltic" высказывал входящий в коалицию СЗК. Председатель правления СЗК Арманд Краузе заявил агентству ЛЕТА, что Гаусс потерял доверие СЗК и не может продолжать руководить компанией.

"Работа совета будет оценена на собрании акционеров "airBaltic" 21 января этого года", - говорится в заявлении министра транспорта Каспара Бришкенса, опубликованном в социальных сетях.

"Это заявление должно было быть сделано более понятным и приемлемым для граждан способом", - сказал премьер-министр, говоря об отмене рейсов airBaltic.

Министр транспорта Каспарс Бришкенс заявил СМИ, что теперь от руководства компании ожидаются конкретные результаты, а если результаты не будут достигнуты, то, например, наблюдательный совет компании должен предложить альтернативные планы.

Бришкен отметил, что на предстоящем 21 января собрании акционеров также будет обсуждаться "неудачная коммуникация" по поводу отмены рейсов. Он добавил свой голос к критике премьер-министра о том, что сообщение авиакомпании об отмене рейсов было неполным, что также вызвало беспокойство среди граждан, купивших билеты.

«Очевидно, что об этом можно было сообщить гораздо больше», - добавил министр.

Министр экономики Виктор Валайнис сказал журналистам, что airBaltic - стратегически важная компания для страны, поэтому необходимо действовать, чтобы сделать ее как можно более успешной.

«Для этого очень важно профессиональное управление, адекватно отвечающее тем вызовам, которые сейчас стоят перед компанией», - сказал Валайнис.

В то же время Валайнис отметил, что не изменил своей позиции по вопросу Гаусса.