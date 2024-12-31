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«Вообще-то это не смешно»: в стельку пьяный водитель автобуса повез пассажиров из Адажи в Ригу

Редакция PRESS 31 декабря, 2024 16:33

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Неожиданно закончилась поездка для пассажиров на автобусном маршруте из Адажи в Ригу. К сожалению, водитель сел за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения (почти 2 промилле). Об этом сообщается в социальной сети «X» и в новостной программе LTV «Panorāma».

Известно, что полицию вызвали сами пассажиры, которые заметили, что водитель ведет автобус подозрительно, очень «интересно». Родитель ребенка, который ехал в этом автобусе, написал в социальной сети «X»:

«Вообще-то это не смешно, но только что дочь позвонила и рассказала, что полиция попросила водителя дунуть в трубку, в результате пассажиров высадили, а автобус дальше не поедет».

Мужчина также сообщил, что автобус ехал из Адажи в Ригу. Полиция остановила его перед Юглой, в Берги. Пассажирам сказали, что автобус дальше не поедет, но другой транспорт предоставлен не был.

Журналистам новостной программы LTV «Panorāma» удалось выяснить, что водитель был в состоянии сильного опьянения - почти 2 промилле.

VSIA «Autotransporta direkcija» прокомментировала: «Правила дорожного движения должны соблюдаться всеми, а безопасность пассажиров — превыше всего. Приветствуем, что @Valsts_policija выполняет свою работу, в свою очередь перевозчик должен обеспечивать услуги. Однако пока неясно, какой именно автобус был на рейсе».

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