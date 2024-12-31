«Вообще-то это не смешно»: в стельку пьяный водитель автобуса повез пассажиров из Адажи в Ригу

Vispār jau nav smieklīgi, bet nupat meita zvanīja un stāstīja, ka policija lika autobusa šoferim iepūst trubiņā, kā rezultātā pasažieri tika izsēdināti, un autobuss tālāk nebrauks.— Armands Brants (@armandsbrants) December 30, 2024
Un kā lai plāno savu dienu ar šitādu sabiedrisko transportu!?
Известно, что полицию вызвали сами пассажиры, которые заметили, что водитель ведет автобус подозрительно, очень «интересно». Родитель ребенка, который ехал в этом автобусе, написал в социальной сети «X»:
«Вообще-то это не смешно, но только что дочь позвонила и рассказала, что полиция попросила водителя дунуть в трубку, в результате пассажиров высадили, а автобус дальше не поедет».
Мужчина также сообщил, что автобус ехал из Адажи в Ригу. Полиция остановила его перед Юглой, в Берги. Пассажирам сказали, что автобус дальше не поедет, но другой транспорт предоставлен не был.
Журналистам новостной программы LTV «Panorāma» удалось выяснить, что водитель был в состоянии сильного опьянения - почти 2 промилле.
VSIA «Autotransporta direkcija» прокомментировала: «Правила дорожного движения должны соблюдаться всеми, а безопасность пассажиров — превыше всего. Приветствуем, что @Valsts_policija выполняет свою работу, в свою очередь перевозчик должен обеспечивать услуги. Однако пока неясно, какой именно автобус был на рейсе».