«Вообще-то это не смешно»: в стельку пьяный водитель автобуса повез пассажиров из Адажи в Ригу

Известно, что полицию вызвали сами пассажиры, которые заметили, что водитель ведет автобус подозрительно, очень «интересно». Родитель ребенка, который ехал в этом автобусе, написал в социальной сети «X»:

«Вообще-то это не смешно, но только что дочь позвонила и рассказала, что полиция попросила водителя дунуть в трубку, в результате пассажиров высадили, а автобус дальше не поедет».

Мужчина также сообщил, что автобус ехал из Адажи в Ригу. Полиция остановила его перед Юглой, в Берги. Пассажирам сказали, что автобус дальше не поедет, но другой транспорт предоставлен не был.

Журналистам новостной программы LTV «Panorāma» удалось выяснить, что водитель был в состоянии сильного опьянения - почти 2 промилле.

VSIA «Autotransporta direkcija» прокомментировала: «Правила дорожного движения должны соблюдаться всеми, а безопасность пассажиров — превыше всего. Приветствуем, что @Valsts_policija выполняет свою работу, в свою очередь перевозчик должен обеспечивать услуги. Однако пока неясно, какой именно автобус был на рейсе».