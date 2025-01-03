Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 14. Января Завтра: Raitis, Raits, Roberta, Roberts
Доступность

«Никто не может быть настолько тупым!» Стендзениекс предлагает отправить министров в изолятор

Редакция PRESS 3 января, 2025 09:40

Латышские СМИ 0 комментариев

"Грустно признавать, что такой жанр, как ирония, сарказм и пародия - умер, потому что однажды придумав какой-то безумную шутку, на следующий день она уже появляется в новостных порталах и становится реальностью", — заявил специалист по рекламе Эрик Стендзениекс в эфире программы TV24 "Клуб национальных интересов"

Он говорит обо всех перипетиях, связанных с "airBaltic" и "Rail Baltica".

"Недавно представитель 'Нового Единства' выступил с заявлением, что гордится уменьшением детского пособия. Очень демонстративно говорит, что также как снижается рождаемость, также и пособия. Он был очень горд тем, что наконец жестко высказался. Я всё больше начинаю волноваться, что эту ситуацию уже невозможно объяснить ни бездействием, ни глупостью, ни некомпетентностью", — говорит Стендзениекс.

Он отмечает, что если взглянуть с другой стороны, то это выглядит как саботаж. "Никто не может быть настолько глупым!"

Стендзениекс также упоминает программу Домбурса "Что происходит в Латвии?", где, когда политикам конкретно задают конкретные вопросы, они отвечают только красивыми фразами. "Они ходят вокруг да около, ну не может быть кто-то настолько тупым, всё-таки начальную школу они закончили. Я боюсь, что глупостью это уже не объяснишь", — не выдерживает специалист по пиару.

Он задает риторический вопрос: откуда у них такая смелость? "Мне кажется, что люди потеряли чувство страха, потому что их ни разу не задерживали. Ни Ашераденс, ни Рейрс, ни Бришкенс, у них не было обысков, они не сидели 48 часов в изоляторе, возможно, именно от этого у них возникает феноменальное ощущение безнаказанности и безответственности!" — говорит Стендзениекс.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 14 реакций
Комментарии (0) 14 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Погода на среду: количество осадков сократится

Новости Латвии 14:43

Новости Латвии 0 комментариев

В среду в Латвии будет преобладать облачное небо, но существенных осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.

В среду в Латвии будет преобладать облачное небо, но существенных осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.

Читать
Загрузка

Осторожно, бизнес закрывается: количество ликвидированных предприятий в Латвии стабильно растёт

Важно 14:36

Важно 0 комментариев

После обнадеживающего 2023 года тенденция, когда впервые за семь лет число новых предприятий на 929 превысило число ликвидированных, не получила продолжения, так как в 2024 году было ликвидировано больше предприятий, чем зарегистрировано новых, свидетельствуют данные ООО "Lursoft IT".

После обнадеживающего 2023 года тенденция, когда впервые за семь лет число новых предприятий на 929 превысило число ликвидированных, не получила продолжения, так как в 2024 году было ликвидировано больше предприятий, чем зарегистрировано новых, свидетельствуют данные ООО "Lursoft IT".

Читать

Никаких двойных стандартов с госязыком: доставщиков еды обещают жестко проверять

Важно 14:35

Важно 0 комментариев

Курьеры служб доставки, которые доставляют заказы из заведений общественного питания клиентам, должны зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС), и за этим планируется строго следить, сообщил Латвийскому телевидению глава Министерства земледелия Арманд Краузе (СЗК). Однако для решения всех насущных проблем этого недостаточно, подчеркнул он, пишет LSM+.

Курьеры служб доставки, которые доставляют заказы из заведений общественного питания клиентам, должны зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС), и за этим планируется строго следить, сообщил Латвийскому телевидению глава Министерства земледелия Арманд Краузе (СЗК). Однако для решения всех насущных проблем этого недостаточно, подчеркнул он, пишет LSM+.

Читать

Стрелял по группе полицейских: в суд направлено дело пьяного дебошира

Важно 14:14

Важно 0 комментариев

Прокуратура направила в Земгальский районный суд уголовное дело, в котором мужчина обвиняется в нападении на представителей власти, умышленном причинении тяжких телесных повреждений и покушении на убийство при особо отягчающих обстоятельствах, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Прокуратура направила в Земгальский районный суд уголовное дело, в котором мужчина обвиняется в нападении на представителей власти, умышленном причинении тяжких телесных повреждений и покушении на убийство при особо отягчающих обстоятельствах, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Читать

«В Риге ещё был застой-застой»: актер Андрис Лиелайс об отъезде в Москву и возвращении домой

Новости Латвии 14:07

Новости Латвии 0 комментариев

Информационное пространство в России за последние десятилетия испытало огромную трансформацию от ельцинской свободы мнений и собраний до постепенно сужающегося спектра разрешенных тем и политической повестки. Гласность и открытость проявились там раньше, чем в Латвии, но теперь они у российской аудитории не востребованы, рассказал актер и продюсер Андрис Лиелайс, реэмигрировавший в Латвию в 2022 году, пишет LSM+ со ссылкой на ЛР4.   

Информационное пространство в России за последние десятилетия испытало огромную трансформацию от ельцинской свободы мнений и собраний до постепенно сужающегося спектра разрешенных тем и политической повестки. Гласность и открытость проявились там раньше, чем в Латвии, но теперь они у российской аудитории не востребованы, рассказал актер и продюсер Андрис Лиелайс, реэмигрировавший в Латвию в 2022 году, пишет LSM+ со ссылкой на ЛР4.   

Читать

Необходимо оказать противодействие теневому флоту России: Ринкевич на саммите

Новости Латвии 13:49

Новости Латвии 0 комментариев

НАТО должна усилить присутствие в Балтийском море и оказать противодействие теневому флоту России, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который во вторник участвует в саммите стран НАТО в регионе Балтийского моря в Хельсинки.

НАТО должна усилить присутствие в Балтийском море и оказать противодействие теневому флоту России, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который во вторник участвует в саммите стран НАТО в регионе Балтийского моря в Хельсинки.

Читать

Безопасность Балтийского моря крайне важна: премьер-министр Швеции

Мир 13:43

Мир 0 комментариев

Безопасность Балтийского моря крайне важна для Швеции, сказал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во вторник, прибыв в Хельсинки на организованный Финляндией и Эстонией саммит стран НАТО в регионе Балтийского моря.

Безопасность Балтийского моря крайне важна для Швеции, сказал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во вторник, прибыв в Хельсинки на организованный Финляндией и Эстонией саммит стран НАТО в регионе Балтийского моря.

Читать