«Никто не может быть настолько тупым!» Стендзениекс предлагает отправить министров в изолятор

Он говорит обо всех перипетиях, связанных с "airBaltic" и "Rail Baltica".

"Недавно представитель 'Нового Единства' выступил с заявлением, что гордится уменьшением детского пособия. Очень демонстративно говорит, что также как снижается рождаемость, также и пособия. Он был очень горд тем, что наконец жестко высказался. Я всё больше начинаю волноваться, что эту ситуацию уже невозможно объяснить ни бездействием, ни глупостью, ни некомпетентностью", — говорит Стендзениекс.

Он отмечает, что если взглянуть с другой стороны, то это выглядит как саботаж. "Никто не может быть настолько глупым!"

Стендзениекс также упоминает программу Домбурса "Что происходит в Латвии?", где, когда политикам конкретно задают конкретные вопросы, они отвечают только красивыми фразами. "Они ходят вокруг да около, ну не может быть кто-то настолько тупым, всё-таки начальную школу они закончили. Я боюсь, что глупостью это уже не объяснишь", — не выдерживает специалист по пиару.

Он задает риторический вопрос: откуда у них такая смелость? "Мне кажется, что люди потеряли чувство страха, потому что их ни разу не задерживали. Ни Ашераденс, ни Рейрс, ни Бришкенс, у них не было обысков, они не сидели 48 часов в изоляторе, возможно, именно от этого у них возникает феноменальное ощущение безнаказанности и безответственности!" — говорит Стендзениекс.