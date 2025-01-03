Какими необычными именами называли детей в 2024-ом году?

По данным Департамента записей актов гражданского состояния, в прошлом году мальчикам в Латвии давали следующие необычные имена: Пабло, Этан, Эйно, Санти, Тередо.

А для девочек в 2024-ом были зарегистрированы такие необычные имена как: Сауле, Лайме, Исла, Пия, Адлен, Ренесме.

"Я бы сказала, что жители нашей страны живут в очень тесной связи с тем, что показывают по телевидению. У нас был период, когда в стране особой популярностью пользовались латиноамериканские сериалы. В ту пору детям давали имя Малагрос и что-то тому подобное. Сейчас в топе турецкие сериалы, поэтому появились и имена турецкого происхождения", - пояснила представительница Министерства юстиции в интервью Delfi.