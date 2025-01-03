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Метель и опасное усиление ветра: к Латвии подходит новый активный циклон

© LETA 3 января, 2025 16:05

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В пятницу в Латвии пасмурная погода будет чередоваться с солнечной, временами ожидается и снег, а к вечеру усилится ветер, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦСГМ).

На побережье, где будет немного теплее, пойдет мокрый снег. Местами на западе и в центральной части страны толщина снежного покрова может увеличиться еще до пяти сантиметров, по мере усиления ветра также ожидается метель.

Ветер - юго-западный, западный, с порывами до 15-19 метров в секунду (м/с), на побережье - 20-24 м/с.

Вечером территории страны достигнет новый активный циклон, ветер подует с северо-запада - порывы станут еще сильнее, возможно, даже превысят 25 м/с.

Температура воздуха будет в пределах -2…+2 градусов, однако при порывах ветра может казаться, что воздух холоднее, предупреждает ЛЦСГМ.

В Риге временами ожидаются прояснения, но время от времени будет идти и снег. Юго-западный, западный ветер вечером в порывах усилится до 15 м/с. Температура воздуха будет около нуля.

Водителям следует учитывать, что с приходом более характерной для зимы погоды усложняются условия проезда: отдельные участки дорог будут скользкими, заснеженными, видимость во время снегопада также ухудшится.

 

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