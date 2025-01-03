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Андрей Козлов: «Банду airBaltic нужно увольнять немедленно! Вместе с министром!»

Редакция PRESS 3 января, 2025 15:49

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Член партии "Стабильности!" о том, как руководство национальной авиакомпании продолжает издеваться над латвийским государством и налогоплательщиками.

"Все гадости у нас начинаются первого числа, - говорил Жванецкий. Президент airBaltic Мартин Гаусс нарушил традицию и убийственную новость сообщил второго числа - из-за проблем с обслуживанием двигателей новых лайнеров летом будет отменено 4670 рейсов. Вы только вдумайтесь в эту цифру! К тому же массовая отмена рейсов запланирована на период летних отпусков! По самым скромным подсчетам, пострадают 67 тысяч пассажиров - причем, это не только жители Латвии, но и жители Литвы, Эстонии, других стран! Это не только удар по экономике, по самой авиакомпании, но и удар по репутации нашей страны!" - говорит член партии "Стабильности!" Андрей Козлов.

По его мнению, несмотря на всю скандальность ситуации, такое развитие событий можно считать закономерным. "Не случайно первой реакций десятков людей в социальных сетях было таким: и почему нас это не удивляет?!" Да, латвийцы уже "привыкли" к тому, что с национальной авиакомпанией постоянно возникают различные проблемы, а руководство авиакомпании настолько "компетентно", что airBaltic уже давно находится на грани неплатежеспособности и авиакомпанию спасают только денежные инъекции из госбюджета, а если говорить прямо - из нашего, налогоплательщиков, кармана. Что не мешает президенту airBaltic Мартину Гауссу получать рекордную для Латвии (и не только!) зарплату - почти 70 тысяч евро в месяц! "Я своей зарплатой доволен!" - недавно заявил по этому поводу херр Гаусс. Видимо, всем доволен и министр сообщений Каспарс Бришкенс ("Прогрессивные"), который, будучи держателем капитала в полностью подконтрольной государству авиакомпании, так и не осмелился даже голос повысить на руководителей airBaltic. Максимум на то у него хватило духа, так это потребовать от совета airBaltic объяснений. Получается, что министр тоже узнал об отмене рейсов из новостей, как и все мы?!" - продолжил Андрей Козлов.

"Пока всю эту банду и самого министра сообщений не отправят с вещами домой, а лучше сразу в СИЗО, ничего не изменится!" - заключил Андрей Козлов.

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Стрелял по группе полицейских: в суд направлено дело пьяного дебошира

Важно 14:14

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Прокуратура направила в Земгальский районный суд уголовное дело, в котором мужчина обвиняется в нападении на представителей власти, умышленном причинении тяжких телесных повреждений и покушении на убийство при особо отягчающих обстоятельствах, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Прокуратура направила в Земгальский районный суд уголовное дело, в котором мужчина обвиняется в нападении на представителей власти, умышленном причинении тяжких телесных повреждений и покушении на убийство при особо отягчающих обстоятельствах, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

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«В Риге ещё был застой-застой»: актер Андрис Лиелайс об отъезде в Москву и возвращении домой

Новости Латвии 14:07

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Информационное пространство в России за последние десятилетия испытало огромную трансформацию от ельцинской свободы мнений и собраний до постепенно сужающегося спектра разрешенных тем и политической повестки. Гласность и открытость проявились там раньше, чем в Латвии, но теперь они у российской аудитории не востребованы, рассказал актер и продюсер Андрис Лиелайс, реэмигрировавший в Латвию в 2022 году, пишет LSM+ со ссылкой на ЛР4.   

Информационное пространство в России за последние десятилетия испытало огромную трансформацию от ельцинской свободы мнений и собраний до постепенно сужающегося спектра разрешенных тем и политической повестки. Гласность и открытость проявились там раньше, чем в Латвии, но теперь они у российской аудитории не востребованы, рассказал актер и продюсер Андрис Лиелайс, реэмигрировавший в Латвию в 2022 году, пишет LSM+ со ссылкой на ЛР4.   

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Необходимо оказать противодействие теневому флоту России: Ринкевич на саммите

Новости Латвии 13:49

Новости Латвии 0 комментариев

НАТО должна усилить присутствие в Балтийском море и оказать противодействие теневому флоту России, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который во вторник участвует в саммите стран НАТО в регионе Балтийского моря в Хельсинки.

НАТО должна усилить присутствие в Балтийском море и оказать противодействие теневому флоту России, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который во вторник участвует в саммите стран НАТО в регионе Балтийского моря в Хельсинки.

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Безопасность Балтийского моря крайне важна: премьер-министр Швеции

Мир 13:43

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Безопасность Балтийского моря крайне важна для Швеции, сказал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во вторник, прибыв в Хельсинки на организованный Финляндией и Эстонией саммит стран НАТО в регионе Балтийского моря.

Безопасность Балтийского моря крайне важна для Швеции, сказал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во вторник, прибыв в Хельсинки на организованный Финляндией и Эстонией саммит стран НАТО в регионе Балтийского моря.

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НАТО начинает миссию мониторинга Baltic Sentry в Балтийском море

Мир 13:33

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НАТО в связи с произошедшими за последние месяцы повреждениями подводных морских кабелей начинает в Балтийском море миссию мониторинга, сообщил генеральный секретарь альянса Марк Рютте во вторник в Хельсинки.

НАТО в связи с произошедшими за последние месяцы повреждениями подводных морских кабелей начинает в Балтийском море миссию мониторинга, сообщил генеральный секретарь альянса Марк Рютте во вторник в Хельсинки.

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Не пригодилось? В Банке Латвии в прошлом году обменяли на евро фантастическую сумму в латах

Важно 13:30

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В Банке Латвии в прошлом году был произведен обмен 533 900 латов на 759 700 евро, что на 12,7% меньше, чем в 2023 году, сообщили агентству ЛЕТА в центральном банке.

В Банке Латвии в прошлом году был произведен обмен 533 900 латов на 759 700 евро, что на 12,7% меньше, чем в 2023 году, сообщили агентству ЛЕТА в центральном банке.

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Из-за подозрительного дрона на полчаса закрыли аэропорт «Рига»: самолёты направили в другие аэропорты

Важно 13:18

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В понедельник вечером три самолета, которые должны были приземлиться в аэропорту Риги, были перенаправлены в другие аэропорты из-за подозрительного беспилотника, обнаруженного на пути следования самолетов, пишет Jauns.lv.

В понедельник вечером три самолета, которые должны были приземлиться в аэропорту Риги, были перенаправлены в другие аэропорты из-за подозрительного беспилотника, обнаруженного на пути следования самолетов, пишет Jauns.lv.

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