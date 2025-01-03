Андрей Козлов: «Банду airBaltic нужно увольнять немедленно! Вместе с министром!»

"Все гадости у нас начинаются первого числа, - говорил Жванецкий. Президент airBaltic Мартин Гаусс нарушил традицию и убийственную новость сообщил второго числа - из-за проблем с обслуживанием двигателей новых лайнеров летом будет отменено 4670 рейсов. Вы только вдумайтесь в эту цифру! К тому же массовая отмена рейсов запланирована на период летних отпусков! По самым скромным подсчетам, пострадают 67 тысяч пассажиров - причем, это не только жители Латвии, но и жители Литвы, Эстонии, других стран! Это не только удар по экономике, по самой авиакомпании, но и удар по репутации нашей страны!" - говорит член партии "Стабильности!" Андрей Козлов.

По его мнению, несмотря на всю скандальность ситуации, такое развитие событий можно считать закономерным. "Не случайно первой реакций десятков людей в социальных сетях было таким: и почему нас это не удивляет?!" Да, латвийцы уже "привыкли" к тому, что с национальной авиакомпанией постоянно возникают различные проблемы, а руководство авиакомпании настолько "компетентно", что airBaltic уже давно находится на грани неплатежеспособности и авиакомпанию спасают только денежные инъекции из госбюджета, а если говорить прямо - из нашего, налогоплательщиков, кармана. Что не мешает президенту airBaltic Мартину Гауссу получать рекордную для Латвии (и не только!) зарплату - почти 70 тысяч евро в месяц! "Я своей зарплатой доволен!" - недавно заявил по этому поводу херр Гаусс. Видимо, всем доволен и министр сообщений Каспарс Бришкенс ("Прогрессивные"), который, будучи держателем капитала в полностью подконтрольной государству авиакомпании, так и не осмелился даже голос повысить на руководителей airBaltic. Максимум на то у него хватило духа, так это потребовать от совета airBaltic объяснений. Получается, что министр тоже узнал об отмене рейсов из новостей, как и все мы?!" - продолжил Андрей Козлов.

"Пока всю эту банду и самого министра сообщений не отправят с вещами домой, а лучше сразу в СИЗО, ничего не изменится!" - заключил Андрей Козлов.