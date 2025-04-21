И снова об обзорном колесе: проблема устранена, работа продолжилась

В соцсетях распространилось видео, где видно, как с потолка кабинки течет вода.

Как сообщил Успенский, повреждение незамедлительно устранили, сейчас все работает как обычно. Он заверяет, что подобная ситуация более не повторялась.

"Обзорное колесо продолжает работать, в первые дни число посетителей уже перевалило за 10 тысяч", - сказал он.

Открывшееся в четверг, 17 апреля, колесо обозрения может эксплуатироваться в любое время года, его кабинки оборудованы кондиционерами и обогревателями. Оно может одновременно принять 240 пассажиров - по восемь в каждой из 30 кабинок. Поездка на колесе длится 15 минут.

Общая высота колеса - 65 м.