«Филиал Лиепайской тюрьмы или хлебный элеватор?» В соцсетях критикуют новостройку на Луцавсале

Она пишет: "Мне нравится, как развивается наша Рига. Такие прекрасные дома строятся на Луцавсале. Думаю, туристы толпами поедут восхищаться. Этот уже готов, если кто-то думает, что еще что-то добавится".

Публика в комментариях тоже дает волю сарказму и высказывает свои версии по поводу предназначения этого строения. Справедливости ради, есть и те, кому дом нравится, но их немного.

- Это тот самый проект тюрьмы, да?

- Ага, действительно что-то развивается! Луцавсала в самом деле становится вторым Дубаем. Все туристы точно будут в восторге от наших современных домов. Если кому-то кажется, что еще что-нибудь может добавиться, возможно, это будет бензоколонка на публичном городском пляже.

- Тот первокурсник, что проектировал, может гордиться.

- Архитекторы выросли в Пурвциемсе или Плявниеках.

- Архитектор, случайно, не из Северной Кореи?

- Современный подход к району хрущевок.

- Фантазия у "архитектора" этой коробки - явно не его сильная сторона. Пусть идет яйца варить.

- Кубик с амбразурами.

- Это хлебный элеватор или что?

- Нереновированный до конца советский панельный дом?

- Краски не хватило?

- Тот случай, когда архитектора спросили: "А на 50% дешевле можешь?"

- Там будут жить люди?

- А может, это студенческий городок? Для водителей из Bolt.

- Новая версия Иманты.

- Кладбищенский ужас.

- 131 400 за две комнаты. В самом деле ценная покупка. Забыли написать, что часть будет с видом не на Старую Ригу, а на такое же чудо. И из Старой Риги будет вид на это архитектурное чудо.

А публицист Элита Вейдемане и вовсе задала риторический вопрос: "Что это за дерьмо?"