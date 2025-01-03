Угнал трактор, повредил здание, разбил BMW: уволенный сотрудник решил отомстить работодателю

Утром 23 декабря на пульт дежурного Южно-Курземского участка полиции поступил сигнал с улицы Эзермалас: сотрудник, которого уволил работодатель, сел в трактор и направился в сторону административного здания на территории предприятия. Мужчина успел повредить навес и фасад конторы.

Своими действиями он также угрожал здоровью и жизни находящихся возле здания людей.

В Госполиции также сообщили, что при ведении трактора задним ходом мужчина повредил припаркованный BMW.

В отношении подозреваемого начат уголовный процесс за умышленную порчу чужого имущества, если это правонарушение совершено в опасном виде. Также начат и административный процесс за наезд на чужое транспортное средство.

23 декабря подозреваемый был задержан, а 24 декабря суд выдал санкцию на его арест.