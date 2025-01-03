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Скончалась основательница модного Дома Missoni

Редакция PRESS 3 января, 2025 12:46

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Scanpix/REUTERS/Stefano Rellandini/File Photo

Розита Миссони, выдающаяся итальянская дизайнер и соосновательница легендарного модного дома Missoni, скончалась в возрасте 93 лет. О ее смерти сообщило издание D la Repubblica.

 Розита Джельмини родилась в 1931 году в Италии в семье, владевшей текстильной фабрикой. С детства она была окружена тканями и нитями, что предопределило ее будущую карьеру в мире моды. В 1948 году, во время Олимпийских игр в Лондоне, Розита познакомилась с Оттавио Миссони, итальянским легкоатлетом, выступавшим в беге на 400 метров с барьерами. Их встреча стала началом не только личных отношений, но и плодотворного творческого союза.

В 1953 году, после свадьбы, пара основала небольшое трикотажное производство в Галларате, недалеко от Милана. Их уникальный подход к дизайну, сочетавший яркие цвета и геометрические узоры, быстро привлек внимание модного сообщества. В 1958 году они представили свою первую коллекцию, которая ознаменовала начало восхождения бренда Missoni на мировой модный Олимп.

 Особое признание бренд получил в 1967 году после показа во Флоренции, где модели Missoni произвели фурор своим новаторским дизайном и использованием цветовых сочетаний. В 1969 году, благодаря поддержке влиятельного редактора моды Дианы Вриланд, Missoni дебютировали в Нью-Йорке, что открыло им двери на американский рынок и укрепило их международную репутацию.

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Попытки нанести ущерб инфраструктуре являются частью более широкой картины: министр энергетики Литвы

Мир 14:55

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Погода на среду: количество осадков сократится

Новости Латвии 14:43

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В среду в Латвии будет преобладать облачное небо, но существенных осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.

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Осторожно, бизнес закрывается: количество ликвидированных предприятий в Латвии стабильно растёт

Важно 14:36

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После обнадеживающего 2023 года тенденция, когда впервые за семь лет число новых предприятий на 929 превысило число ликвидированных, не получила продолжения, так как в 2024 году было ликвидировано больше предприятий, чем зарегистрировано новых, свидетельствуют данные ООО "Lursoft IT".

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Никаких двойных стандартов с госязыком: доставщиков еды обещают жестко проверять

Важно 14:35

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Курьеры служб доставки, которые доставляют заказы из заведений общественного питания клиентам, должны зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС), и за этим планируется строго следить, сообщил Латвийскому телевидению глава Министерства земледелия Арманд Краузе (СЗК). Однако для решения всех насущных проблем этого недостаточно, подчеркнул он, пишет LSM+.

Курьеры служб доставки, которые доставляют заказы из заведений общественного питания клиентам, должны зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС), и за этим планируется строго следить, сообщил Латвийскому телевидению глава Министерства земледелия Арманд Краузе (СЗК). Однако для решения всех насущных проблем этого недостаточно, подчеркнул он, пишет LSM+.

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Стрелял по группе полицейских: в суд направлено дело пьяного дебошира

Важно 14:14

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Прокуратура направила в Земгальский районный суд уголовное дело, в котором мужчина обвиняется в нападении на представителей власти, умышленном причинении тяжких телесных повреждений и покушении на убийство при особо отягчающих обстоятельствах, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

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«В Риге ещё был застой-застой»: актер Андрис Лиелайс об отъезде в Москву и возвращении домой

Новости Латвии 14:07

Новости Латвии 0 комментариев

Информационное пространство в России за последние десятилетия испытало огромную трансформацию от ельцинской свободы мнений и собраний до постепенно сужающегося спектра разрешенных тем и политической повестки. Гласность и открытость проявились там раньше, чем в Латвии, но теперь они у российской аудитории не востребованы, рассказал актер и продюсер Андрис Лиелайс, реэмигрировавший в Латвию в 2022 году, пишет LSM+ со ссылкой на ЛР4.   

Информационное пространство в России за последние десятилетия испытало огромную трансформацию от ельцинской свободы мнений и собраний до постепенно сужающегося спектра разрешенных тем и политической повестки. Гласность и открытость проявились там раньше, чем в Латвии, но теперь они у российской аудитории не востребованы, рассказал актер и продюсер Андрис Лиелайс, реэмигрировавший в Латвию в 2022 году, пишет LSM+ со ссылкой на ЛР4.   

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Необходимо оказать противодействие теневому флоту России: Ринкевич на саммите

Новости Латвии 13:49

Новости Латвии 0 комментариев

НАТО должна усилить присутствие в Балтийском море и оказать противодействие теневому флоту России, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который во вторник участвует в саммите стран НАТО в регионе Балтийского моря в Хельсинки.

НАТО должна усилить присутствие в Балтийском море и оказать противодействие теневому флоту России, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который во вторник участвует в саммите стран НАТО в регионе Балтийского моря в Хельсинки.

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