Скончалась основательница модного Дома Missoni

Розита Джельмини родилась в 1931 году в Италии в семье, владевшей текстильной фабрикой. С детства она была окружена тканями и нитями, что предопределило ее будущую карьеру в мире моды. В 1948 году, во время Олимпийских игр в Лондоне, Розита познакомилась с Оттавио Миссони, итальянским легкоатлетом, выступавшим в беге на 400 метров с барьерами. Их встреча стала началом не только личных отношений, но и плодотворного творческого союза.

В 1953 году, после свадьбы, пара основала небольшое трикотажное производство в Галларате, недалеко от Милана. Их уникальный подход к дизайну, сочетавший яркие цвета и геометрические узоры, быстро привлек внимание модного сообщества. В 1958 году они представили свою первую коллекцию, которая ознаменовала начало восхождения бренда Missoni на мировой модный Олимп.

Особое признание бренд получил в 1967 году после показа во Флоренции, где модели Missoni произвели фурор своим новаторским дизайном и использованием цветовых сочетаний. В 1969 году, благодаря поддержке влиятельного редактора моды Дианы Вриланд, Missoni дебютировали в Нью-Йорке, что открыло им двери на американский рынок и укрепило их международную репутацию.