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Не только качели за 165 000 евро, которые ломают ноги: «Новое единство» хвастается достижениями за 2024 год в Риге (1)

Редакция PRESS 3 января, 2025 08:27

Латышские СМИ 1 комментариев

LETA

Депутат Рижской думы от партии "Новое единство" Инесе Андерсоне на pietiek.com рассказала, что, оказывается, в столице Латвии - всё хорошо: "жизнь в Риге бурлит - население стабилизировалось, туристы возвращаются, бизнес и инвестиции растут, открываются новые кафе и магазины. Жизнь в Риге пульсирует!", отметила она и подвела итоги позитивных достижений за 2024 год.  

- Улучшены парки и скверы - исторический парк Даудери и парк Озолайнес в Саркандаугаве, площадь Чиекуркална, парк Скансте, детская площадка Виестурдарзс, а в микрорайонах создано более 10 новых детских площадок. В этом году был также первый летний сезон для «нового» парка Узварас.

- Озеленение Старого города и культурные мероприятия - будет очень красиво, когда все зацветет следующей весной! Мы начинаем работу над проектом реконструкции улицы Вальню, привлекая финансирование ЕС, чтобы превратить ее в настоящую пешеходную улицу.

- В городе появляется все больше произведений искусства и объектов среды, созданных как специально по заказу для Риги, так и в сотрудничестве с молодыми художниками из Латвийской академии искусств.

- Исторический центр Риги освобождается от грузового транспорта, вводится новая зона движения со скоростью 30 км/ч. По всему городу проводятся масштабные работы по замене дорожного покрытия. В этом году в городе было построено 13 км новой велосипедной инфраструктуры, чтобы создать возможности для безопасного передвижения на велосипеде по городу.

- Более чем у десяти школ была повышена безопасность среды, и в следующем году работы будут продолжены в еще большем масштабе. В начале года я инициировала создание рабочей группы по безопасным маршрутам в школу.

- Рижские правила уличного движения были адаптированы для того, чтобы сделать улицы города приятными, удобными и безопасными для всех пользователей. В 2025 году по новым стратегиям будет оформлена улица Пурвиша.

- Мы продвинулись в направлении все более мощной оцифровки и доступности городских данных. На портале GeoRiga вы можете найти как данные об энергоэффективности вашего здания, так и планируемые проекты развития.

- Мы поддерживаем предпринимательство - в этом году мы запустили программу поддержки стартапов и продолжаем поддерживать экосистему стартапов. Создан контактный центр поддержки предпринимательства, чтобы помочь предприятиям быстрее решать свои вопросы. Рига получила награду LTRK как город, благоприятный для бизнеса.

- Миля знаний в Пардаугаве - подписан меморандум о сотрудничестве с университетами для продвижения позиции Риги как города студентов и знаний. Мы уже сотрудничаем в рамках нескольких проектов Horizon, предлагая новые способы решения городских проблем, в которых важную роль играют исследователи и инноваторы.

- Началась работа над многими крупными знаковыми проектами, которые преобразят центр Риги - набережная Мукусалас, улица 13 января, улица Вальню, бульвар Бривибас, Эспланада, Большое кладбище, мост через Зунда-канал и другие.

Спасибо всем, кто заботится о нашей прекрасной столице - Риге!", - написала депутат.

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