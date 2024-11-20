Волосатые лапы, сломанные хребты и дымящиеся кишки: современный образ Лачплесиса поразил латвийцев

Для начала следует привести аудиофрагмент из композиции, прозвучавшей на радио:

"Давай (в оригинальном тексте Davai - прим. ред) подеремся, проигравший отстой!" - крикнул Лачплесис и бросился на меня. Собрав все силы, я пытался отбить его волосатые лапы, победившие столько медведей, лосей и косуль, переломивших хребты многих крестьян, украшавших ели дымящимися кишками крестоносцев. Лачплесис мягко повалил меня на лугу, прижав к земле бедрами, и уверенно спросил: "Ну, кто самый сильный?" "Ты"— выдохнул я".

Политик Имантс Парадниекс возмущается в социально сити Х:

"Немыслимо! Интересно, что было бы с такими "художниками", если бы они таким же образом высмеивали мусульманского пророка...?! По случаю рождения страны хотелось бы еще пожелать, чтобы здравый смысл вернулся таким типам, которые создают это высокомерие и тем, кто его распространяет!"

Юрис: Я бы не был так уверен в возвращении здравого смысла – то, чего никогда не было, не может вернуться. Тем не менее, прекращение финансирования было бы подходящим лекарством для таких случаев.

Марта: Карлис Вердиньш, на мой взгляд, один из лучших поэтов современности. Лачплесис – не религиозный образ.

Джимийс: Является ли Лачплесис для вас религиозной фигурой? Это эпос, вымысел. Вымышленный персонаж, похожий на Бэтмена и Человека-паука!

Азлем: Если такие тексты можно будет услышать в средствах массовой информации страны, то эта страна уже потеряна. В принципе и бесповоротно.

Оскар: Хорошо, что я не услышал…