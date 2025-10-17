Водителям в помощь: на улице Меркеля в Риге тоже ремонт начинается

Мужчина публикует фото и комментирует его:

-Прямо можно будет ехать по второй полосе, а тем, кто едет по третьей и четвертой, придется перестраиваться.

Правая полоса как и было идёт на право на оба пересечения.

С кого точно времени начнется цирк не знаю, но будьте готовы.

...Судя по фото, ремонт начнется уже скоро - знаки предупреждения выставлены. Плюс, фундаментально перекрыто движение по ближайшей улице - Дзирнаву, на участке от Тербатас до Бривибас. Так что, объезжайте эти участки все, кто может...

ФОТО из Фейсбука