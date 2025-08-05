Водитель автобуса был замкнутым и вёл себя странно: авария с детьми под Смилтене

По словам очевидцев, авария выглядела странно. Автобус по непонятным причинам съехал с дороги, скатился в кювет и перевернулся. В салоне находились 43 пассажира.

Из 10 пострадавших в аварии человек двое были спасены с помощью сотрудников ГПСС, трое госпитализированы в Видземскую больницу. К счастью, никто не погиб.

Автобус, перевозивший школьников в лагерь, серьезно пострадал на Видземском шоссе.

Пока девочек увозили с места происшествия, трое тренеров команды оставались на месте. В автобусе находились ещё два пассажира. Они шокированы и недовольны действиями водителя: «Он сказал, что его „унесло“ влево.

По их словам, авария довольно загадочная. Водитель был замкнутым и "вообще не тормозил".

Водитель другого автобуса, ехавшего перед пострадавшим, так же в недоумении: «Я просто не могу это объяснить. Ничего подобного в моей практике никогда не случалось. Я вижу подобное впервые».

По предварительным данным, водитель автобуса в момент аварии не находился в состоянии алкогольного опьянения.