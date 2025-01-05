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Во многих реках Латвии повышается уровень воды; есть места, где с конца декабря он поднялся на 2 м

© LETA 5 января, 2025 11:15

Новости Латвии 0 комментариев

За предыдущие сутки уровень воды в некоторых реках начал стабилизироваться и местами даже снизился, но все еще много мест, где он продолжает повышаться, о чем информирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В субботу по-прежнему в силе желтое предупреждение о высоком уровне воды в реках Курземе и Видземе. В бассейнах других рек локально могут быть затоплены низины.

В Даугаве за прошедшие сутки в верхнем течении до Екабпилса уровень воды повысился на 4-10 см, в реках ее бассейна - на 2-12 см. Наиболее быстрый подъем наблюдался на реке Лиела-Югла в районе Заки - 34 см в сутки. С 30 декабря в этом месте уровень воды поднялся на полтора метра.

В Гауе и реках ее бассейна уровень воды в основном колебался или снижался, подъем продолжался на Гауе от верховий до Валмиеры - 7-10 см в сутки, в реке Тирза в районе Леясциемса - 26 см в сутки.

В бассейне Салацы уровень воды продолжил повышаться в реке Руя в районе Вилниши - на 33 см в сутки. В этом месте вода поднялась почти на 2 м по сравнению с 30 декабря.

В Лиелупе и реках ее бассейна в основном наблюдалось повышение уровня воды на 10-21 см в сутки, причем с 1 января в реке Берзе в районе Баложи уровень воды подняся на 189 см.

Во многих реках Курземе уровень воды начал стабилизироваться или снижаться, подъем продолжился в низовьях Венты, в реках Роя, Ирбе, Абава, Ужава, Рива и Барта. В Венте в районе Вендзавы с конца декабря вода поднялась на 2 м. В других реках Курземе с конца декабря уровень воды повысился на 63-254 см.

Ночь с пятницы на субботу была холодной, в некоторых местах в водоемах началось образование льда. На утро субботы, впрочем, латвийские реки большей частью были свободны ото льда.

Синоптики отмечают, что сегодня прохладнее, на части территории страны наступил небольшой мороз, способствующий постепенному снижению интенсивности подъема уровня воды. В среднем и нижнем течении рек высокий уровень воды продержится дольше.

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