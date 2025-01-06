Режиссер Зилбалодис поделился открытиями, сделанными за кулисами «Золотого глобуса» (ФОТО)

Билеты на церемонию вручения "Золотого глобуса" приобрести невозможно — в мероприятии участвуют только представители индустрии и приглашённые гости.

Во время церемонии они сидят за столиками, пьют шампанское и угощаются закусками. Режиссёр Гинтс Зилбалодис, чья анимационная лента "Straume" только что получила высшую оценку в категории анимационных фильмов, поделился на сайте "X" фотографией с "закулисья" церемонии. Фото показывает, какие закуски предлагаются гостям.

В комментариях пишут, что ужин был подготовлен шеф-поваром Бону.