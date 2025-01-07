Уголовный процесс был начат на основании поступившего в полицию заявления. На данный момент полиция воздерживается от дальнейших комментариев, чтобы не повлиять на ход процесса.

Ранее сообщалось, что Марк Пугачев, друг Яниса Тиммы, который помог семье привезти тело Яниса в Латвию, не верит, что Янис покончил с собой. Он говорит говорит, что у него достаточно информации, чтобы сомневаться в официальной версии самоубийства.

Обстоятельства смерти Яниса Тиммы также расследуются российскими властями.

Напомним, что Янис Тимма был найден мертвым на лестничной клетке одного из домов в Москве в ночь на 17 декабря 2024 года. Основной версией изначально было то, что спортсмен покончил жизнь самоубийством.

Останки Тиммы были доставлены в Латвию, где 27 декабря состоялась церемония прощания.