«Когда наконец начнут штрафовать пешеходов?» Полиция Риги обещает наказывать нарушителей лично

Заместитель начальника Рижской муниципальной полиции Андрей Аронов отмечает, что в данный момент у него нет конкретных данных о том, сколько тысяч протоколов было составлено для пешеходов за переход проезжей части на запрещающий сигнал светофора, но эта информация будет доступна для всех граждан, когда она будет собрана.

Аронов добавляет, что полиция не может фиксировать нарушения пешеходов с помощью технических средств, однако пешеходы наказываются в тех случаях, когда сотрудники полиции сталкиваются с нарушителем, и этот нарушитель привлекается к ответственности в соответствии с установленными требованиями:

"Техническими средствами мы не можем зафиксировать нарушение пешеходом. Пешеходов мы наказываем лично, то есть, если сотрудники полиции, которые обеспечивают общественный порядок на городских улицах, встречают нарушителя, который переходит проезжую часть на красный или запрещающий сигнал, то этот нарушитель привлекается к ответственности."

Аронов отмечает, что с того момента, как муниципальная полиция получила полномочия контролировать соблюдение правил дорожного движения, объем работы значительно увеличился, однако делается всё возможное для того, чтобы привлекать нарушителей к ответственности.