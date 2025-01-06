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«Когда наконец начнут штрафовать пешеходов?» Полиция Риги обещает наказывать нарушителей лично

Редакция PRESS 6 января, 2025 18:24

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В передаче TV24 "Uz līnijas" один из зрителей задает вопрос: "Хочу задать вопрос о безопасности дорожного движения в Риге. Говорили, что было составлено 19 700 протоколов для водителей за превышение скорости. Я хотел бы узнать, сколько тысяч протоколов было составлено для пешеходов за переход проезжей части на красный свет? Ведь безопасность дорожного движения касается и их. Похоже, что Рижская муниципальная полиция запустила "денежный станок" только против водителей."

Заместитель начальника Рижской муниципальной полиции Андрей Аронов отмечает, что в данный момент у него нет конкретных данных о том, сколько тысяч протоколов было составлено для пешеходов за переход проезжей части на запрещающий сигнал светофора, но эта информация будет доступна для всех граждан, когда она будет собрана.

Аронов добавляет, что полиция не может фиксировать нарушения пешеходов с помощью технических средств, однако пешеходы наказываются в тех случаях, когда сотрудники полиции сталкиваются с нарушителем, и этот нарушитель привлекается к ответственности в соответствии с установленными требованиями:

"Техническими средствами мы не можем зафиксировать нарушение пешеходом. Пешеходов мы наказываем лично, то есть, если сотрудники полиции, которые обеспечивают общественный порядок на городских улицах, встречают нарушителя, который переходит проезжую часть на красный или запрещающий сигнал, то этот нарушитель привлекается к ответственности."

Аронов отмечает, что с того момента, как муниципальная полиция получила полномочия контролировать соблюдение правил дорожного движения, объем работы значительно увеличился, однако делается всё возможное для того, чтобы привлекать нарушителей к ответственности.

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