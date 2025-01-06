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«Как же выжить?» — люди оказываются в безвыходном положении из-за головотяпства сотрудников VSAA

Neatkarīgā Rīta Avīze 6 января, 2025 08:30

Латышские СМИ 0 комментариев

При выходе на пенсию приходится считаться с сокращением доходов. Это вроде бы ясно, но мало кому приходит в голову, что доходов несколько месяцев может вообще не быть. Если нет накоплений, то выход на пенсию грозит полным отсутствием денег на протяжении нескольких месяцев, пишет Tautaruna.nra.lv.

Писатель и публицист Марис Рукс опубликовал в соцсети "Х" адресованное ему письмо, в котором говорится о трудностях, с которыми столкнулись люди после выхода на пенсию. Вот о чем сказано в его посте:

"Это даже не задержка выплаты пенсии на несколько дней. Это уже выглядит не только как грубое неуважение к пожилым людям, но и как недопустимое оставление без средств к существованию! Это ненормально! Должна быть предусмотрена уголовная ответственность против ответственных лиц за такие случаи. Вы тоже сталкивались с тем, что вам вовремя не выплачивали пенсию или другие платежи социальной поддержки, которые вам полагаются? Обязательно поделитесь своим опытом, поскольку, лишь говоря публично о таких случаях, мы можем их выявлять и против них бороться! А как вы, Министерство благосостояния, объясняете такую ситуацию с длительной задержкой пенсионных выплат?"

Далее приведен текст письма автору поста:

"Доброе утро, Марис, и еще раз с Новым годом! Вчера встречали Новый год с друзьями семьи, муж в ноябре должен был получить первую пенсию, которая не пришла. В декабре то же самое, и пришлось идти выяснять в местный социальный отдел, где сказали, что теперь все идет через Ригу, а там кто-то заболел, и пенсия будет уже в январе сразу за три месяца. Дело в том, что оказалось - он не единственный такой. Сегодня, при нашей дороговизне, когда многие живут от зарплаты до зарплаты или до пенсии, это ужасно при таком отношении государства. Второй в сентябре оформил гражданство, еще сегодня все задерживается, потому что тогда два армейских года не засчитываются и нет полного стажа - 45 лет. Разве все это нормально? Хорошего дня! С уважением, Петерис Краско".

В комментариях выложено дополнение от пользовательницы, которая пишет: "То же самое - коллега ушла на пенсию, а первую пенсию получила четыре месяца спустя, никто не торопится, оправдываются бумагами, отпусками, болезнью и т.д., даже не извиняются!"

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