Внезапный полицейский рейд: с особым пристрастием проверялись водители арендованных машин

Рейд состоялся 8 ноября, в ночь с пятницы на субботу. Госполиция с представителями каршеринговых предприятий следило за движением транспорта в нескольких местах Риги, в том числе периодически останавливая движение на Вантовом и Каменном мостах. Проверяли и тех, кто ехал на частных автомобилях, и тех, кто использовал услугу каршеринга. При этом Bolt Drive и CityBee смотрели также на то, совпадают ли данные водителя с профилем, на который взята конкретная арендованная машина.

Всего зафиксировано 31 нарушение. В том числе 12 водителей были пьяны. Против шестерых (некоторые были также без водительских прав) возбуждены уголовные процессы, против остальных нетрезвых —процессы об административных нарушениях, так как концентрация алкоголя в их крови была меньше 1,5 промилле. «Рекордсменом» стал водитель частного «фольксвагена»: у него на выдохе было 2,35 промилле. Он же был одним из тех, кто сел за руль без прав. Также в результате проверки пришлось прервать чью-то поездку на такси, так как у водителя было 0,92 промилле алкоголя.

Также полиция во время рейда восемь раз фиксировала нарушения скорости (в двух случаях превышение составило 50 км/ч — провинившихся оштрафовали и запретили им использовать водительские права) и другие нарушения — езду без прав, несоблюдение сигнала светофора, знаков, неподчинение требованиям полиции. Среди пойманных на нарушениях трое ехали на машинах Bolt Drive, один — на CityBee.