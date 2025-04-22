Сын Жириновского — иноагент? Идёт борьба за наследство политика

Официально у Владимира Жириновского только один сын — Игорь Лебедев (который недавно поменял документы и стал именоваться — Давид Александрович Гарсия), но известно о существовании у политика и внебрачных детей. Речь идет о дочери Анастасии Боцан-Харченко и сыне Олеге Эйдельштейне. Оба были признаны политиком, общались с отцом. А Олег и вовсе провел с Владимиром Вольфовичем последние дни его жизни. А после смерти отца Олег взял его фамилию.

Мужчина родился в 1986 году. Его мать была журналисткой и работала вместе с Жириновским — у них завязался роман. По словам Олега, отец сразу официально его признал, он часто проводил с ним время. Но в начале 90-х в семье решили дать мальчику другую фамилию и отправить к бабушке — подальше от посторонних глаз.

Владимир Вольфович не терял связь с сыном и в 2010-х забрал его к себе, начал обучать, помогать. Парень в долгу не остался и в конце 2019-го построил по просьбе отца шикарный дом, чтобы у того «был кусочек Сочи» в Москве. Теперь за этот дом идет нешуточная борьба.

Отец оставил 80% наследства партии — сказал, что на два тура выборов хватит. Остальное поделил между наследниками — мне досталось 6%. Но Давид Гарсия довел отца до смерти. Не говорю, что убил. Однако из-за его предательства и хамского поведения здоровье отца пошатнулось. Сын не появился в больнице, на похоронах… При этом умудряется выигрывать у меня суды.

По слухам, Жириновский поделил между детьми 3 млрд рублей. 6% от этой суммы — деньги не баснословные. Но даже их Лебедев-Гарсия старается вернуть через суд, считая, что Олег — не сын Владимира Вольфовича.

В телеинтервью внебрачный сын политика рассказал, что Жириновский перед смертью, уже будучи тяжелобольным, захотел переписать завещание. Но Олег отговорил его.

«Я не знал условий завещания. А отец, когда увидел, что никого рядом нет — ни партии, ни детей, — только я, видимо, захотел внести изменения. Но я не дал это сделать, чтобы потом не было проблем», — сказал Олег.

Сейчас идет суд между Лебедевым и Жириновским — последнюю инстанцию выиграл старший наследник, но младший не хочет сдаваться. Он не понимает, почему Игоря до сих пор не признали иноагентом, ведь он сменил имя, вывел за границу кучу денег и теперь живет там припеваючи. Младший сын не хотел выносить сор из избы, хотя у него есть козырь в рукаве.

«Зная своего брата, какой он конченый негодяй, подлец и подонок, я приготовился. Он три года выжимал все из партии, а потом перешел на меня. Поэтому, когда папа умер, я обратился к главврачу, чтобы они сохранили биоматериал. Он находится в хранилище Минздрава, специалисты могут выдать его только по официальному запросу адвоката», — сказал Оле Жириновский.