Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 19. Мая Завтра: Lita, Sibilla, Teika
Доступность

Вместо собственников — одни арендаторы: как собрать подписи жильцов?

«Вести» 19 мая, 2025 11:35

Латвийские вести 0 комментариев

Сейчас всё в доме решают собственники квартир. Их выбор, их ответственность, их деньги. А если домоуправление проводит какие-то дорогостоящие работы в доме - значит, жильцы не возражали, то есть промолчали, а молчание, как известно, - знак согласия... Читатели спрашивают: как организовать опрос собственников квартир?

Действительно, законодательство предоставляет собственникам квартир широкие права. Они принимают решения о ремонте и реновации дома, а также об источниках оплаты этих работ. Общество решает, строить ли автостоянку во дворе дома, а также мелкие вопросы: как платить за лифт – всем квартирам или начиная со 2-го этажа, как рассчитывать плату за вывоз мусора, освещение в местах общего пользования... и многие другие большие и малые вопросы. Вплоть до смены управляющего домом.

Порядок голосования за предложения управляющего и, в свою очередь, за предложения собственников квартир изложен в постановлении Кабинета министров № 408 от 11 июля 2017 года «Правила о порядке расчета платы за управление и обслуживание жилого дома» – DzIvojamAs mАjas pArvaldISanas un apsaimniekoSanas maksas aprEKinASanas noteikumi.

Но вот загвоздка, - рассказывают эти самые наделенные правами жильцы: решения-то надо принимать всем миром, чтобы как минимум 50% собственников квартир плюс 1 голос проголосовали «за». Даже в вопросах капитального ремонта дома, где допускается принятие решения меньшим числом голосов, эти голоса все равно необходимо как-то собрать — на собрании или в виде подписей под опросными листами.

- У нас в доме это практически невозможно, - рассказала жительница рижского района Кенгарагс Елена С. – Когда осенью рано начались холода, я попыталась собрать подписи, чтобы домоуправление раньше включило отопление. Ходила по квартирам, а их 60, буквально в течение недели – пока уже во всем городе не начали подключать тепло...

Кроме того, что активист теряет время на сбор подписей, это трудоемкое и неоплачиваемое занятие не всегда приносит желаемый результат: либо окажется, что большинство против того же раннего подключения к теплу, либо просто не наберется кворум.

Дом, где живет Елена, - обычная старая «литовка», каких в Риге полно в Кенгарагсе и Пурвциемсе. Они часто наполовину, а то и больше заселены «чужими», то есть арендаторами. А те права голоса не имеют, разве что собственник квартиры оформит на него нотариальную доверенность (редчайший случай).

- После недельных хождений выяснила, в каких квартирах жильцы приходят поздно, в каких рано ложатся спать, где злая собака, где боятся сквозняков и так далее, - рассказала читательница. – Следующий раз проще будет собирать подписи...

Но вот беда: буквально половина жильцов — арендаторы, а с десяток владельцев уже давно не живут в Латвии и общаются со своими квартирантами по Интернету. Значит, если опрашивать этих владельцев, то те должны выразить свое согласие или несогласие в электронном виде, с э-подписью. И если у них таковой нет — значит, минус какое-то число голосов.

Или другая ситуация. В многоквартирных домах порой кроме квартир, находящихся в собственности частных или юридических лиц, есть одна или несколько квартир, принадлежащих местному самоуправлению.

Это те квартиры, которые жильцы в свое время не приватизировали, и недвижимость по закону отошла самоуправлению, а жильцы там живут на правах арендаторов. Например, рижанин Рихардс живет в пятиэтажке в Агенскалнских соснах:

- Мы хотели осенью оспорить часть предложений домоуправления о ремонтных работах, но не могли организовать собрание, чтобы подписать свои аргументы. Оказалось, что в доме две квартиры не приватизированы, ими владеет Рижское самоуправление. Но в квартирах никто не живет. Пока мы искали концы, закончился срок опротестования сметы домоуправления, и мы теперь платим за их дорогие проекты. Может быть, эти квартиры не в счет при голосовании?

Увы, с собственником в лице самоуправления тоже надо считаться. Как сообщили в отделе коммуникации Рижской думы, собственника квартиры представляет управление обхозяйствования департамента жилья и среды. К ним и нужно обращаться в случае опроса или созыва собрания, приложив документы, необходимые для принятия решения по обсуждаемому вопросу.

Эти приглашения рассматривает комиссия, заседания которой проходят раз в неделю (или чаще). После заседания комиссии представители департамента заполняют опросный лист и отсылают организаторам опроса. Мнение Рижской думы расценивается таким же образом, как мнение любого собственника квартиры в доме.

Приглашение следует отправить на официальную электронную почту департамента: dmv@riga.lv

Так что права у собственников есть, да вот реализовать их трудно.

СОВЕТ. Нужно напрячься один раз и создать товарищество владельцев квартир в доме — и тогда легче будет решать общие вопросы...

Подготовила Татьяна АНДРИАНОВА

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 5 реакций
Комментарии (0) 5 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Европейцам не хватает стратегии для переговоров с Путиным: мнение

Важно 17:48

Важно 0 комментариев

Европа хотела закончить войну в Украине, заставив Путина сесть за стол переговоров. Но ничего не вышло. Остается вопрос, была ли она готова к дипломатической игре, пишет Дирк Эммерих в рубрике "Берлинский инсайдер".

Европа хотела закончить войну в Украине, заставив Путина сесть за стол переговоров. Но ничего не вышло. Остается вопрос, была ли она готова к дипломатической игре, пишет Дирк Эммерих в рубрике "Берлинский инсайдер".

Читать
Загрузка

А на кону 53 млн. евро: кто будет кормить рижских школьников определит… лотерея

Новости Латвии 17:42

Новости Латвии 0 комментариев

Один из участников конкурса на организацию питания в рижских школах, пожелавший остаться анонимным, рассказал press.lv, что условия закупки для претендентов ему показались весьма странными:

Один из участников конкурса на организацию питания в рижских школах, пожелавший остаться анонимным, рассказал press.lv, что условия закупки для претендентов ему показались весьма странными:

Читать

Доставайте плавки и купальники: в Риге официально открыт купальный сезон

Для настроения 17:34

Для настроения 0 комментариев

Полиция самоуправления Риги открыла сегодня новый купальный сезон на пляже Кипсалы, сообщила агентству LETA и.о. главного специалиста по коммуникациям муниципальной полиции Иева Лукажа-Апалупа.

Полиция самоуправления Риги открыла сегодня новый купальный сезон на пляже Кипсалы, сообщила агентству LETA и.о. главного специалиста по коммуникациям муниципальной полиции Иева Лукажа-Апалупа.

Читать

Кандидатов в депутаты поубавилось: из предвыборных списков вычеркнуто 48 человек

Важно 17:20

Важно 0 комментариев

По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), из списков кандидатов на муниципальных выборах исключены 48 человек.

По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), из списков кандидатов на муниципальных выборах исключены 48 человек.

Читать

В Риге пропала Вельгельмина Каплан: у пожилой женщины гипс и проблемы с памятью

ЧП и криминал 17:17

ЧП и криминал 0 комментариев

В Риге пропала Вельгельмина Каплан 1942 года рождения, которую в последний раз видели 18 мая этого года около 10:00 утра в Травматологической и ортопедической больнице на улице Дунтес, 22. После этого женщина якобы направилась по месту своего жительства в Ригу, на улицу Кр.Валдемара, однако ее местонахождение до сих пор неизвестно.

В Риге пропала Вельгельмина Каплан 1942 года рождения, которую в последний раз видели 18 мая этого года около 10:00 утра в Травматологической и ортопедической больнице на улице Дунтес, 22. После этого женщина якобы направилась по месту своего жительства в Ригу, на улицу Кр.Валдемара, однако ее местонахождение до сих пор неизвестно.

Читать

«Русские уже пришли вырубить наши леса?» Скудра объяснила «неадекватную идею» увеличить вырубку

Важно 17:06

Важно 0 комментариев

АО «Латвийские государственные леса» (LVM) подало инициативу об увеличении объемов вырубки леса для пополнения бюджета на нужды обороны. Эта идея вызвала ожесточённые споры в обществе. В передаче TV24 «Пресс-клуб» председатель правления ООО «Rīgas Meži» Анита Скудра назвала эту инициативу «неадекватной идеей».

АО «Латвийские государственные леса» (LVM) подало инициативу об увеличении объемов вырубки леса для пополнения бюджета на нужды обороны. Эта идея вызвала ожесточённые споры в обществе. В передаче TV24 «Пресс-клуб» председатель правления ООО «Rīgas Meži» Анита Скудра назвала эту инициативу «неадекватной идеей».

Читать

Острожно! Новый парк Сканстес, как и парк Победы, полны битого стекла. Как так вышло?

ЧП и криминал 17:04

ЧП и криминал 0 комментариев

Благоустройство территории нового рижского парка Сканстес и окрестностей обошлось более чем в 21 миллион евро. Так что жителей крайне удивили осколки стекла, торчащие тут и там из земли, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Благоустройство территории нового рижского парка Сканстес и окрестностей обошлось более чем в 21 миллион евро. Так что жителей крайне удивили осколки стекла, торчащие тут и там из земли, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Читать