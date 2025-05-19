Вместо собственников — одни арендаторы: как собрать подписи жильцов?

Действительно, законодательство предоставляет собственникам квартир широкие права. Они принимают решения о ремонте и реновации дома, а также об источниках оплаты этих работ. Общество решает, строить ли автостоянку во дворе дома, а также мелкие вопросы: как платить за лифт – всем квартирам или начиная со 2-го этажа, как рассчитывать плату за вывоз мусора, освещение в местах общего пользования... и многие другие большие и малые вопросы. Вплоть до смены управляющего домом.

Порядок голосования за предложения управляющего и, в свою очередь, за предложения собственников квартир изложен в постановлении Кабинета министров № 408 от 11 июля 2017 года «Правила о порядке расчета платы за управление и обслуживание жилого дома» – DzIvojamAs mАjas pArvaldISanas un apsaimniekoSanas maksas aprEKinASanas noteikumi.

Но вот загвоздка, - рассказывают эти самые наделенные правами жильцы: решения-то надо принимать всем миром, чтобы как минимум 50% собственников квартир плюс 1 голос проголосовали «за». Даже в вопросах капитального ремонта дома, где допускается принятие решения меньшим числом голосов, эти голоса все равно необходимо как-то собрать — на собрании или в виде подписей под опросными листами.

- У нас в доме это практически невозможно, - рассказала жительница рижского района Кенгарагс Елена С. – Когда осенью рано начались холода, я попыталась собрать подписи, чтобы домоуправление раньше включило отопление. Ходила по квартирам, а их 60, буквально в течение недели – пока уже во всем городе не начали подключать тепло...

Кроме того, что активист теряет время на сбор подписей, это трудоемкое и неоплачиваемое занятие не всегда приносит желаемый результат: либо окажется, что большинство против того же раннего подключения к теплу, либо просто не наберется кворум.

Дом, где живет Елена, - обычная старая «литовка», каких в Риге полно в Кенгарагсе и Пурвциемсе. Они часто наполовину, а то и больше заселены «чужими», то есть арендаторами. А те права голоса не имеют, разве что собственник квартиры оформит на него нотариальную доверенность (редчайший случай).

- После недельных хождений выяснила, в каких квартирах жильцы приходят поздно, в каких рано ложатся спать, где злая собака, где боятся сквозняков и так далее, - рассказала читательница. – Следующий раз проще будет собирать подписи...

Но вот беда: буквально половина жильцов — арендаторы, а с десяток владельцев уже давно не живут в Латвии и общаются со своими квартирантами по Интернету. Значит, если опрашивать этих владельцев, то те должны выразить свое согласие или несогласие в электронном виде, с э-подписью. И если у них таковой нет — значит, минус какое-то число голосов.

Или другая ситуация. В многоквартирных домах порой кроме квартир, находящихся в собственности частных или юридических лиц, есть одна или несколько квартир, принадлежащих местному самоуправлению.

Это те квартиры, которые жильцы в свое время не приватизировали, и недвижимость по закону отошла самоуправлению, а жильцы там живут на правах арендаторов. Например, рижанин Рихардс живет в пятиэтажке в Агенскалнских соснах:

- Мы хотели осенью оспорить часть предложений домоуправления о ремонтных работах, но не могли организовать собрание, чтобы подписать свои аргументы. Оказалось, что в доме две квартиры не приватизированы, ими владеет Рижское самоуправление. Но в квартирах никто не живет. Пока мы искали концы, закончился срок опротестования сметы домоуправления, и мы теперь платим за их дорогие проекты. Может быть, эти квартиры не в счет при голосовании?

Увы, с собственником в лице самоуправления тоже надо считаться. Как сообщили в отделе коммуникации Рижской думы, собственника квартиры представляет управление обхозяйствования департамента жилья и среды. К ним и нужно обращаться в случае опроса или созыва собрания, приложив документы, необходимые для принятия решения по обсуждаемому вопросу.

Эти приглашения рассматривает комиссия, заседания которой проходят раз в неделю (или чаще). После заседания комиссии представители департамента заполняют опросный лист и отсылают организаторам опроса. Мнение Рижской думы расценивается таким же образом, как мнение любого собственника квартиры в доме.

Приглашение следует отправить на официальную электронную почту департамента: dmv@riga.lv

Так что права у собственников есть, да вот реализовать их трудно.

СОВЕТ. Нужно напрячься один раз и создать товарищество владельцев квартир в доме — и тогда легче будет решать общие вопросы...

Подготовила Татьяна АНДРИАНОВА