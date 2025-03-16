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Виктор Орбан: «Евросоюз, но без Украины»

Euronews 16 марта, 2025 11:54

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По мнению венгерского премьера, лидеры ЕС хотят не помочь Украине, а колонизировать ее, и ради этого требуют от нее продолжения войны с Россией.

Венгрия не изолирована в Европе, подчеркнул Виктор Орбан в своей речи на ступенях Национального музея в Будапеште в честь национального праздника - Дня революции 1848 года. "Мы изолированы, так говорили они в 1956 году, и тогда мы, венгры, выбили первый кирпич из Берлинской стены, что принесло Европе свободу", - сказал он.

Орбан сказал, что "наша борьба за свободу, как и в 48-м году, - это не только дело венгров, борьба идет за душу западного мира. Вместо мира они хотят поставить нас на службу богам войны".

Венгрия больше не изолирована только потому, что "патриоты западного мира окрепли и победили". Вслед за Италией, Нидерландами и Австрией мы летим в тандеме с Соединенными Штатами. В битве за душу западного мира мы сегодня побеждаем", - сказал он.

Секрет войн за независимость Венгрии один и тот же: венгр всегда сражается не только за себя, но и за свою нацию. Венгерский народ не может существовать без двух вещей: свободы и нации, сказал премьер-министр.

"Всегда есть империя, которая пытается отнять свободу у венгров. И на этот раз это империя из Брюсселя. Брюссель злоупотребляет своей властью, как в свое время Вена. Они хотят властвовать над нами, как в свое время правители венского двора.

Лекарство не в том, чтобы отвернуться от ЕС; напротив, мы должны идти не вовне, а внутрь, оккупировать его и изменить.

История повернется и в Брюсселе, придет время, когда все счеты будут сведены", - цитирует Index слова премьер-министра.

"За 15 лет, в тени сражений с империей, мы построили единственную в Европе патриотическую национальную экономику", - сказал Орбан.

"Мы отправили МВФ домой, мы регулировали деятельность транснациональных корпораций и банков, мы вернули себе венгерскую энергетическую систему, мы поставили всю национальную экономику на службу венгерскому народу, и мы отразили все козни Брюсселя, который хотел сыграть на руку спекулянтам деньгами венгерского народа", - сказал он.

По словам Орбана, осталась только одна задача: снова и снова защищаться от нападок Брюсселя. "Брюссель, - сказал он, - "с головой окунулся в российско-украинскую войну", но мы никому не принесем пользы, если разрушим при этом свою страну. "Мы не ввязывались в войну с Брюсселем, империя не хочет помогать, она хочет колонизировать, а средство для этого - война, чего бы это ни стоило, и тогда Украина получит членство в ЕС".

Орбан, напротив, заявил, что единственный ответ - это "Союз, но без Украины". Это также последний пункт из списка 12 требований к ЕС, который он опубликовал перед своей речью.

Орбан подчеркнул, что венгров не спрашивали о войне, но они не могли не спросить о членстве Украины в ЕС. По его словам, без Венгрии не может быть европейского решения.

"После сегодняшних праздничных сборов наступает пасхальная уборка: жуки перезимовали".

 
Мы демонтируем финансовую машину, которая покупала политиков, судей, журналистов и гражданских лиц, псевдогражданские организации и политических активистов за коррумпированные доллары - пригрозил в своей речи венгерский премьер-министр, который в конце сказал своим оппонентам, что "мы победим вас снова, снова и снова".

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