В министерстве посчитали, что в нынешней геополитической ситуации значительная часть населения Латвии не захочет поддерживать некоторые страны или покупать произведенные в них продукты, а предпочитает продукты, произведенные в Латвии или другой европейской стране. При этом, чтобы не заполнять полки магазинов российскими и белорусскими флагами, на товарах, произведенных в России или Белоруссии эти страны должны быть указаны только в письменном виде.

Министерство земледелия просит жителей Латвии принять участие в опросе о влиянии указаний страны производства товара на выбор потребителями продуктов питания. Press.lv обратился за экспертным мнением к президенту Ассоциации торговцев Латвии Хенрик Данусевич так комментирует новые требования.

- Заметили ли вы, что как-то изменились предпочтения покупателей, например, стали меньше покупать товары, произведенные в каких-то странах после того, как на ценниках появилась маркировка в виде флажков или названия стран-производителей?

- На наш взгляд, взгляд торговцев, абсолютно никаких изменений не произошло, мы видим, что мало кто обращает внимание на то, что написано на ценниках, то есть на маркировку с указанием страны происхождения, - и это никак не влияет на выбор покупателей: люди покупали и продолжают покупать те же излюбленные товары.

При этом латвийские торговцы возмущены, что им приходится тратить массу времени и усилий на дополнительную работу и проверки, откуда пришел товар, указывать в накладных, в какой он стране произведен, чего не делается в других странах. Вот буквально на этой неделе я был в Брюсселе, и буквально в десяти метрах от главного здания Европейской комиссии работают два магазина, я специально зашел туда посмотреть, как там маркируются ценники. Так вот, в одном магазине на ценнике указывается название товара и цена, а в другом – вообще только цена. И никаких стран-производителей. Так что даже в Брюсселе никто не заставляет торговцев делать лишнюю работу, которая, безусловно, тоже влияет на цену. И это во всей Европе так. А в Латвии придумывают все больше и больше лишних осложнений.

А потом все плачут, что у нас в Латвии высокие цены. Особенно странно все это выглядит на фоне, когда мы официально говорим о необходимости сокращения бюрократии, а при этом в торговле вводим все больше и больше лишних правил!

Эти наши политики...

-Тогда зачем мы это делаем, если Европа не требует?

-У нас все очень политизировано. Особенно перед выборами. Если у политика нет высшей цели, к которой он знает, как прийти, нет жизнеспособных идей, то он находит какие-то краткосрочные цели, где может показать свою власть. И в результате мы видим маркировку со странами производителями и много подобных политических решений, где нет ни экономического обоснования, ни логики.

Флажкам у нас придают очень большое значение. Яркий пример - поведение наших политиков, которые, к сожалению, сорвали флаги соседних государств (официальных участников мероприятия) во время спортивного чемпионата в Риге и водрузили другие флаги. А так, каждая страна, конечно, может делать то, что она хочет, вопрос лишь в том, насколько это соответствует общепринятой практике.

По большому счету, нам все равно - есть на ценниках флажки или их нет. Главное при этом, чтобы не было лишнего бессмысленного труда торговцам. Те, кто это придумывает, просто не понимают, сколько приходится затрачивать административного ресурса на воплощение в жизнь их инициатив. Следующим может стать требование указывать на ценнике еще и срок хранения товара, его состав и так до бесконечности. Это просто мартышкин труд!

«К сожалению, сейчас правит зло»

- В целом же, как обстоят дела с торговлей товарами из Белоруссии и России?

- Санкциям не подвержены товары, имеющие гуманитарное назначение. Дальше уже вопрос, кто торгует, кто нет. Торговцы сами решают. Большинство этих товаров было заменено украинскими, которые по цене более или менее соответствуют: они более дешевые в Евросоюзе и других странах. Что-то из белорусских и российских товаров у торговцев еще осталось на полках, их реализуют. Причины мы не изучаем, нас они не интересуют - интересует общей процесс.

Но то, что кто-то из политиков начинает возмущаться, завидев на полках товары с русскими названиями, говорит лишь о том. что сейчас предвыборное время, и очень актуально именно сейчас выискивать нечто, что поможет заработать предвыборные очки.

Напомню, что в Латвии были времена, когда людям очень нравилось писать доносы или доклады на соседей или коллег, все это хорошо помнят. Эти времена возвращаются и сейчас. Яркий пример - мы видим, донос на владельца в языковую испекцию на итальянского мороженщика, за то, что он не знает латышского. Писали и на американца, не припомню сейчас, в какой сфере. Но это наша сегодняшняя реальность. Часть людей искренне радуется, что вот - выявили иностранца, который недостаточно хорошо знает латышский.

-То есть быть добрее - это не про нас?

-К сожалению, сейчас правит зло. Радикализация идет в одну или другую сторону. Многие договоренности и кодексы чести уже не работают. Жизнь такая. Это время надо просто пережить. Со временем все изменится и приоритеты, возможно, уже будут другими.