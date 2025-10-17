Вернемся к бумажным документам? Самоуправления в шоке от цен на единую систему данных

Латвийский союз самоуправлений (ЛСС) в открытом письме государственным должностным лицам и учреждениям предупреждает, что из-за существенного подорожания услуг ООО "ZZ Dats" самоуправления могут перейти на бумажный документооборот, что создаст значительную дополнительную бюрократическую нагрузку. Самоуправления используют Единую информационную систему самоуправлений (ЕИСС), функционирование которой обеспечивает упомянутое предприятие. Компания объясняет рост расходов необходимыми для функционирования системы инвестициями, в том числе в сферу кибербезопасности.

ЛСС направил открытое письмо премьер-министру Эвике Силине, министру финансов Арвилу Ашераденсу, профильным министерствам, Государственной инспекции данных и другим учреждениям.

Расходы самоуправлений на обслуживание находящейся в ведении ООО "ZZ Dats" ЕИСС в следующем году вырастут на 30-80%, а в некоторых случаях почти удвоятся. Кроме того, уже в этом году предприятие увеличило стоимость обслуживания на 30%, что создало дополнительную нагрузку на бюджеты самоуправлений.

"В то время как мы внимательно следим за тем, как формируется бюджет следующего года, обсуждаем средства, функции, возможности самоуправлений и то, от каких обязанностей, возможно, можно было бы отказаться, муниципалитеты внезапно получают новость о 80-процентном повышении расценок на поддержку деятельности системы от ООО "ZZ Dats". Компания фактически является монополистом, что неприемлемо. И по сути, государство допустило формирование монополии. Что-то нужно делать: такая высокая стоимость услуги недопустима, иначе мы сделаем шаг назад. Какой уж тут электронный документооборот - придется возвращаться к бумаге", - выразил обеспокоенность глава ЛСС Каминскис.

Например, для самоуправления, у которого в этом году расходы на ЕИСС составили 65 000 евро, в следующем году они запланированы на уровне 111 731 евро.

ЛСС призывает государственные структуры принять участие в устранении монопольного положения одного коммерческого предприятия в сфере обработки и хранения данных о населении страны, а также поддержать самоуправления в поиске долгосрочных решений.

