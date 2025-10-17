Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вернемся к бумажным документам? Самоуправления в шоке от цен на единую систему данных

17 октября, 2025 10:24

Новости Латвии

Самоуправления бьют тревогу в связи с резким ростом расходов на единую систему данных; рассматривается вариант возвращения к бумажному документообороту

Латвийский союз самоуправлений (ЛСС) в открытом письме государственным должностным лицам и учреждениям предупреждает, что из-за существенного подорожания услуг ООО "ZZ Dats" самоуправления могут перейти на бумажный документооборот, что создаст значительную дополнительную бюрократическую нагрузку. Самоуправления используют Единую информационную систему самоуправлений (ЕИСС), функционирование которой обеспечивает упомянутое предприятие. Компания объясняет рост расходов необходимыми для функционирования системы инвестициями, в том числе в сферу кибербезопасности.

ЛСС направил открытое письмо премьер-министру Эвике Силине, министру финансов Арвилу Ашераденсу, профильным министерствам, Государственной инспекции данных и другим учреждениям.

Расходы самоуправлений на обслуживание находящейся в ведении ООО "ZZ Dats" ЕИСС в следующем году вырастут на 30-80%, а в некоторых случаях почти удвоятся. Кроме того, уже в этом году предприятие увеличило стоимость обслуживания на 30%, что создало дополнительную нагрузку на бюджеты самоуправлений.

"В то время как мы внимательно следим за тем, как формируется бюджет следующего года, обсуждаем средства, функции, возможности самоуправлений и то, от каких обязанностей, возможно, можно было бы отказаться, муниципалитеты внезапно получают новость о 80-процентном повышении расценок на поддержку деятельности системы от ООО "ZZ Dats". Компания фактически является монополистом, что неприемлемо. И по сути, государство допустило формирование монополии. Что-то нужно делать: такая высокая стоимость услуги недопустима, иначе мы сделаем шаг назад. Какой уж тут электронный документооборот - придется возвращаться к бумаге", - выразил обеспокоенность глава ЛСС Каминскис.

Например, для самоуправления, у которого в этом году расходы на ЕИСС составили 65 000 евро, в следующем году они запланированы на уровне 111 731 евро.

ЛСС призывает государственные структуры принять участие в устранении монопольного положения одного коммерческого предприятия в сфере обработки и хранения данных о населении страны, а также поддержать самоуправления в поиске долгосрочных решений.

(Lsm.lv)

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

20:30

Важно

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

20:26

Выбор редакции

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

20:17

Важно

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

20:11

Новости Латвии

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 "Dienas personība ar Veltu Puriņu" рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

20:03

Важно

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 "Nedēļa. Post Scriptum".

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

19:51

Выбор редакции

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

19:41

Важно

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

