Женщина средних лет обратилась в полицию 18 июля, сообщив, что стала жертвой обмана. Весной она нашла в интернете информацию об эзотерическом центре и, надеясь излечиться, связалась с его представителями.

Мошенники, действуя через WhatsApp и используя анонимные аккаунты, убедили её, что могут помочь с проблемами со здоровьем. С мая по июль она неоднократно передавала им деньги через «курьеров», а взамен получала лишь инструкции по выполнению неких «магических ритуалов».

В общей сложности женщина отдала более 170 000 евро. Осознав обман, она обратилась в полицию. 23 июля были задержаны двое украинцев — 2005 и 1992 года рождения — которые прибыли в Ригу из Польши, рассчитывая получить очередной платёж в размере 35 000 евро. 25 июля суд постановил заключить их под стражу.

Полиция продолжает расследование и ищет других участников схемы. Это не первый случай, когда люди теряют деньги, поверив в обещания «эзотерической помощи» от мошенников.