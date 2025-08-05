Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вера в чудеса: двое украинцев выманили у больной женщины 170 000 евро на магические обряды (1)

Редакция PRESS 5 августа, 2025 18:23

ЧП и криминал 1 комментариев

Два гражданина Украины арестованы за мошенничество: они обманом выманили у женщины из Риги около 170 000 евро, обещая магическую помощь, сообщает Государственная полиция.

Женщина средних лет обратилась в полицию 18 июля, сообщив, что стала жертвой обмана. Весной она нашла в интернете информацию об эзотерическом центре и, надеясь излечиться, связалась с его представителями.

Мошенники, действуя через WhatsApp и используя анонимные аккаунты, убедили её, что могут помочь с проблемами со здоровьем. С мая по июль она неоднократно передавала им деньги через «курьеров», а взамен получала лишь инструкции по выполнению неких «магических ритуалов».

В общей сложности женщина отдала более 170 000 евро. Осознав обман, она обратилась в полицию. 23 июля были задержаны двое украинцев — 2005 и 1992 года рождения — которые прибыли в Ригу из Польши, рассчитывая получить очередной платёж в размере 35 000 евро. 25 июля суд постановил заключить их под стражу.

Полиция продолжает расследование и ищет других участников схемы. Это не первый случай, когда люди теряют деньги, поверив в обещания «эзотерической помощи» от мошенников.

Lido открывает магазин нового формата в торговом центре Origo; что там будет? (1)

Важно 15:32

Важно 1 комментариев

В среду, 27 августа, предприятие торговли и общепита АО Lido откроет в торговом центре Origo магазин с новой концепцией - он будет называться Lido AS[H]ais, сообщает агентство LETA.

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО) (1)

Важно 14:53

Важно 1 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины (1)

Важно 14:00

Важно 1 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар (1)

Важно 13:45

Важно 1 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими (1)

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 1 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии (1)

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 1 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю (1)

Важно 12:54

Важно 1 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

