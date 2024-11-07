Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 7. Ноября Завтра: Helma, Lotars

Вечером в куплете: кто платит за бесплатную «Рижскую газету» о достижениях мэра Кирсиса?

Редакция PRESS 7 ноября, 2024 20:39

Важно 0 комментариев

Похоже, что у рижского мэра Вилниса Кирсиса появилось эксклюзивное право считать столицу своей собственностью. Потому что на этой неделе в почтовые ящики рижан упала "Рижская газета", но нет, её оплачивает не самоуправление, а партия мэра Риги  - "Новое единство".

Если вдруг сей шедевр печатной продукции чудом не попал к вам в руки, мы можем ознакомить вас с главными рижскими новостями, по мнению её авторов.

На передовице красуется заголовки пяти главных статей: "Работы полные руки" (проиллюстрированная фото улыбающегося Кирсиса), "Рига становится латышской", "Исторически огромные работы", "Город, дружественный для детей" и главная - "Шикарный праздник Риги".

Первый разворот, под говорящим заголовком - "Движущая сила латвийской экономики" посвящен тому, как в нашей столице здорово развивается предпринимательство. Например, к нам "стабильно возвращаются туристы". А еще открываются новые международные компании, например, индийская Tech Mahindra.

О том, каких именно забот полные руки у нашего мэра, рассказывается на втором развороте. В ней Кирсис повествует о своей поездке в Киев и о том, как нужно сохранять оптимизм.

Оптимизм наш мэр предлагает нам сохранять следующим образом: "Здоровый образ жизни, прогулки с семьей на свежем воздухе и совместное время с близкими", - это то, что позволяет Кирсису зарядить "свою батарейку".

Третий разворот посвящен сносу памятников и переименованию улиц. А также снова поддержке Украины. Пара слов есть и о патруле Земессардзе на улицах Риги.

Далее идёт интервью председателя комиссии Рижской думы по сообщению и транспорту Олафса Пулкса, который тоже по совпадению представляет партию "Новое единство". Пулкс рассказывает о строительстве на набережной Мукусалас, ремонте Густава Земгалес гатве и прочих "больших работах" в Риге. Далее идут заметки о работах по теплоизоляции отдельных домов, обустройстве отдельных школ и детских площадок. И на последнем развороте - отчет о лете в Риге.

Последняя страница представляет из себя программу празднования Дня независимости Латвии. И призыв мэра Кирсиса к сокращению бюрократии, в котором мэр предлагает жаловаться ему лично на всю излишнюю бюрократию в городе. И дает для этого свой почтовый адрес, а также рабочий э-мейл. Пишите письма!

Тираж газеты - 190 000 экземпляров.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 1 реакций
Комментарии (0) 1 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Я не узнаю вас в гриме: Бриедис повеселил соцсети оригинальным поздравлением Трампа

Важно 21:57

Важно 0 комментариев

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США стала одной из самых обсуждаемых новостей последних дней. Мнения, как обычно, разделились – одни остались довольны результатом, другие высказали неутешительные прогнозы. Тем временем боксер Майрис Бриедис поделился в социальных сетях довольно странным поздравлением Трампу.

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США стала одной из самых обсуждаемых новостей последних дней. Мнения, как обычно, разделились – одни остались довольны результатом, другие высказали неутешительные прогнозы. Тем временем боксер Майрис Бриедис поделился в социальных сетях довольно странным поздравлением Трампу.

Читать
Загрузка

А напрямую-то не проще будет? Лембергс высмеивает идею политиков в отношении Rail Baltica

Важно 21:22

Важно 0 комментариев

Передавая привет «из Европы», бывший мэр Вентспилса и нынешний депутат Вентспилсской думы Айвар Лембергс на этой неделе опубликовал в Facebook новое видеообращение, в котором изложил свое видение строительства международной железнодорожной линии Rail Baltica.

Передавая привет «из Европы», бывший мэр Вентспилса и нынешний депутат Вентспилсской думы Айвар Лембергс на этой неделе опубликовал в Facebook новое видеообращение, в котором изложил свое видение строительства международной железнодорожной линии Rail Baltica.

Читать

Вместо кофе с официантом в Сейме появился киоск самообслуживания: почем теперь кофе и солянка для избранников? ФОТО

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

После скандала вокруг официанта, который обслуживает депутатов Сейма во время заседаний, премьер-министр Эвика Силиня пообещала, что министры сами сами будут ходить за кофе. А сегодня в Сейме открыли киоск самообслуживания, который, очевидно, поможет народном избранникам в этом нелегком деле.

После скандала вокруг официанта, который обслуживает депутатов Сейма во время заседаний, премьер-министр Эвика Силиня пообещала, что министры сами сами будут ходить за кофе. А сегодня в Сейме открыли киоск самообслуживания, который, очевидно, поможет народном избранникам в этом нелегком деле.

Читать

Синоптики огласили прогноз на зиму: подробности по месяцам

Выбор редакции 20:38

Выбор редакции 0 комментариев

Средняя температура воздуха в большинстве регионов Европы, в том числе в Латвии, этой зимой будет выше нормы, свидетельствуют последние прогнозы Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды.

Средняя температура воздуха в большинстве регионов Европы, в том числе в Латвии, этой зимой будет выше нормы, свидетельствуют последние прогнозы Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды.

Читать

«Я не могу повлиять на климат»: Бришкенс допускает, что зимой снова будут проблемы с поездами Vivi

Латышские СМИ 20:18

Латышские СМИ 0 комментариев

Латвия получила все 32 новых электропоезда, произведенных Škoda Vagonka, из которых 24 ежедневно перевозят пассажиров. Министр сообщения не скрывает обеспокоенности, что с приближением зимы новые поезда снова могут столкнуться с техническими проблемами. Но летом велась работа по их решению, и "сейчас мы готовы лучше, чем год назад", заявил Каспарc Бришкенс в программе "Ziņu TOP" на TV24.

Латвия получила все 32 новых электропоезда, произведенных Škoda Vagonka, из которых 24 ежедневно перевозят пассажиров. Министр сообщения не скрывает обеспокоенности, что с приближением зимы новые поезда снова могут столкнуться с техническими проблемами. Но летом велась работа по их решению, и "сейчас мы готовы лучше, чем год назад", заявил Каспарc Бришкенс в программе "Ziņu TOP" на TV24.

Читать

WSJ: Трамп может на 20 лет исключить вступление Киева в НАТО

Мир 20:16

Мир 0 комментариев

Один из обсуждаемых в офисе Трампа планов состоит в том, что Украина пообещает не вступать в НАТО в течение минимум 20 лет, а в обмен Вашингтон продолжит снабжать Киев оружием, пишет Deutsche Welle со ссылкой на WSJ.

Один из обсуждаемых в офисе Трампа планов состоит в том, что Украина пообещает не вступать в НАТО в течение минимум 20 лет, а в обмен Вашингтон продолжит снабжать Киев оружием, пишет Deutsche Welle со ссылкой на WSJ.

Читать