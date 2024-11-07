Вечером в куплете: кто платит за бесплатную «Рижскую газету» о достижениях мэра Кирсиса?

Если вдруг сей шедевр печатной продукции чудом не попал к вам в руки, мы можем ознакомить вас с главными рижскими новостями, по мнению её авторов.

На передовице красуется заголовки пяти главных статей: "Работы полные руки" (проиллюстрированная фото улыбающегося Кирсиса), "Рига становится латышской", "Исторически огромные работы", "Город, дружественный для детей" и главная - "Шикарный праздник Риги".

Первый разворот, под говорящим заголовком - "Движущая сила латвийской экономики" посвящен тому, как в нашей столице здорово развивается предпринимательство. Например, к нам "стабильно возвращаются туристы". А еще открываются новые международные компании, например, индийская Tech Mahindra.

О том, каких именно забот полные руки у нашего мэра, рассказывается на втором развороте. В ней Кирсис повествует о своей поездке в Киев и о том, как нужно сохранять оптимизм.

Оптимизм наш мэр предлагает нам сохранять следующим образом: "Здоровый образ жизни, прогулки с семьей на свежем воздухе и совместное время с близкими", - это то, что позволяет Кирсису зарядить "свою батарейку".

Третий разворот посвящен сносу памятников и переименованию улиц. А также снова поддержке Украины. Пара слов есть и о патруле Земессардзе на улицах Риги.

Далее идёт интервью председателя комиссии Рижской думы по сообщению и транспорту Олафса Пулкса, который тоже по совпадению представляет партию "Новое единство". Пулкс рассказывает о строительстве на набережной Мукусалас, ремонте Густава Земгалес гатве и прочих "больших работах" в Риге. Далее идут заметки о работах по теплоизоляции отдельных домов, обустройстве отдельных школ и детских площадок. И на последнем развороте - отчет о лете в Риге.

Последняя страница представляет из себя программу празднования Дня независимости Латвии. И призыв мэра Кирсиса к сокращению бюрократии, в котором мэр предлагает жаловаться ему лично на всю излишнюю бюрократию в городе. И дает для этого свой почтовый адрес, а также рабочий э-мейл. Пишите письма!

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