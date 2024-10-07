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Вайдере будет курировать в Европарламенте связи с Латинской Америкой

© LETA 7 октября, 2024 11:27

Новости Латвии 0 комментариев

Евродепутат от Латвии Инесе Вайдере ("Новое Единство") избрана вице-президентом второй по величине делегации Европарламента - по связям с Латинской Америкой, сообщили в бюро депутата.

В состав делегации входят 75 евродепутатов, которые вместе с еще 75 представителями парламентов региона Латинской Америки образуют Евро-Латиноамериканскую парламентскую ассамблею. Такие делегации налаживают отношения с парламентами других стран по всему миру.

По словам Вайдере, регулярные встречи с латиноамериканскими коллегами способствуют укреплению связей между двумя регионами. 17 стран Латинской Америки являются важными торговыми партнерами Европы. За последнее десятилетие объем торговли между ними вырос на 40%, а европейские инвестиции в регион выросли еще больше, говорит Вайдере.

"Мы импортируем минералы, продукты питания, фрукты и овощи. Для нас очень важно диверсифицировать поставщиков сырья, а для потребителей важно, чтобы продукты питания соответствовали высоким европейским требованиям", - сказала депутат.

Она также отмечает, что для ЕС важно заключить торговое соглашение с блоком МЕРКОСУР. Это такая же зона свободной торговли, как и Европейский союз, с населением почти 300 миллионов человек. Это будет самое крупное торговое соглашение ЕС. Оно откроет значительные экспортные рынки для производителей, разработчиков цифровых продуктов.

"Также очень важной задачей является убедить страны Латинской Америки присоединиться к европейским санкциям против России, а также оказать непосредственную поддержку Украине", - сказала Вайдере.

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