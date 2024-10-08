Перекрыли дорогу: проводят операцию по задержанию нелегалов (ДОПОЛНЕНО)

Сегодня утром в ходе операции Государственная полиция в сотрудничестве с Государственной пограничной охраной задержала несколько десятков нелегальных мигрантов и их перевозчиков. Преступники использовали автомобиль, своей окраской имитирующий автомашины полиции.

В настоящее время движение частично перекрыто в Стабурагской волости Айзкраукльского края на 17-м км дороги Айзкраукле-Екабпилс. АО "Latvijas Valsts ceļi" в твиттере пишет, что в этом месте произошло ДТП, и движение организовано по одной полосе.

В настоящее время полиция продолжает работу совместно с пограничниками и сообщит о результатах операции в самое ближайшее время.

