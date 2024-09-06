В выходные в Риге пройдёт «Белая ночь»: обещают дополнительные рейсы рейв-трамвая

В этом году "Белая ночь" символически и практически пройдет сквозь Ригу от Иманты до Юглы, включая центр города и районы, расположенные вдоль первого трамвайного маршрута. Сам трамвай во время "Белой ночи" превратится в место для рейва и передвижное представление.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Baltā nakts (@balta_nakts)

В субботу 7 сентября в связи с поздними культурными мероприятиями Белой ночи в Риге пустят дополнительные рейсы 1-го трамвая, информирует пассажирский перевозчик Rīgas satiksme.

Больше трамваев будет пущено по маршруту из центра в Иманту и на Юглу в период до 1:05, это согласовано с думским департаментом образования, культуры и спорта, чтобы посетители мероприятий культурного форума удобнее могли добраться домой.