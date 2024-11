В Вильнюсе самолет упал на жилой дом: подробности (ВИДЕО)

Как сообщили BNS в Отделе координирования ситуаций Департамента противопожарной охраны и спасения (ДПОС), в 5.28 поступило сообщение о том, что самолет упал на жилой дом на улице Лепкальнё.

«Дом горел открытым пламенем, пришлось спасать пилотов, так как они были заблокированы», - рассказал дежурный.

По предварительным данным, на борту самолета находились четыре человека.

«Один человек погиб, трое доставлены в больницу, это первоначальная информация», - сказала BNS пресс-секретарь ДПОС Вида Шмигельскене.

Пожар был ликвидирован после 7 утра.

Пресс-секретарь компании Lietuvos oro uostai (Литовские аэропорты) Тадас Василяускас сообщил, что грузовой самолет, принадлежащий грузовой компании DHL, летел из германского Лейпцига.

