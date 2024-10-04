Виестурдарзс - старейший парк Риги, известный также как Парк праздников песни - в 1873 году здесь была построена сцена, на которой проходил 1-й Вселатвийский праздник песни, а в 1973 году был открыт архитектурно-скульптурный ансамбль, посвященный столетию праздника.

В связи с этим и была выбрана тема новой детской площадки.

В рамках проекта все прежнее игровое оборудование заменено на новое, детская площадка расширена за счет зоны с песчаным покрытием для самых маленьких и резиновым покрытием для детей постарше, разделенных парковой дорожкой и резиновым рельефом. Все игровые элементы выполнены из натурального дерева.

Строительные работы выполняло ООО "Fixman". Сумма договора составила 362 315 евро.