В Валмиере пройдет семинар по… использованию многоразовой посуды

Представители муниципалитета Валмиеры поделятся своим опытом использования системы многоразовых стаканов на дне рождения города и других публичных мероприятиях в этом году. Муниципалитет уже второй год подряд внедряет систему многоразовых стаканов на мероприятиях в Валмиере в летний сезон.

В программу также войдет презентация поставщика систем многоразовой посуды SIA «Cup Revolution Latvia», на которой участники смогут узнать больше и получить практическую информацию о системе, ее преимуществах, а также возможностях ее внедрения на мероприятиях различного масштаба.

Пивоварня «Valmiermuižas alus» имеет большой практический опыт проведения различных мероприятий с системой многоразовой стеклянной посуды, и ее представители поделятся своим опытом участия в мероприятиях с уже предоставленной системой, а также о мероприятиях, на которых они попробовали реализовать собственную систему многоразовой стеклянной посуды.

Первая часть семинара завершится дискуссией на тему «Роль муниципалитетов и возможности снижения воздействия публичных мероприятий на окружающую среду».

Во второй части мероприятия ожидаются два выступления: представитель ассоциации «Балтийский экологический форум» поделится инструментом для самоуправлений и предпринимателей, целью которого является оказание поддержки в сокращении потребления одноразового пластика, а Видземский университет прикладных наук представит результаты исследования по переходу на многоразовую тару в общественном питании, на мероприятиях и в сфере еды на вынос.

Семинар организован муниципалитетом Валмиеры совместно с ассоциацией «Балтийский экологический форум». К участию приглашаются специалисты муниципалитета, предприниматели сферы общественного питания и организаторы мероприятий.

Регистрация на семинар открыта до 17:00 10 ноября.