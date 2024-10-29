В центре Риги ссора мужчин закончилась колотой раной в грудь одного из них

Незамедлительно отреагировав на полученную информацию, сотрудники батальона специального назначения Главного управления Госполиции неподалеку от места происшествия задержали предполагаемого преступника. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение с ножевым ранением в грудь. Повреждения оказались поверхностными.

Информация, полученная в ходе расследования, показала, что подозреваемый и жертва были ранее знакомы и на момент совершения преступления находились в конфликте. Также стоит отметить, что предполагаемый нападавший в момент задержания находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он уже попадал в полицию за мелкую кражу.

В связи с инцидентом Рижское восточное управление Рижского регионального управления Государственной полиции возбудило уголовное дело по второй части статьи 130 Уголовного закона - за умышленное нанесение легких телесных повреждений.

На время расследования подозреваемый был помещен под надзор полиции.

Государственная полиция напоминает, что никто не считается виновным, пока его вина не будет доказана в соответствии с законом.