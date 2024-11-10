В суд передали дело о поджоге двух домов в Гризинькалнсе; поджигатель ранее судим за убийство

Согласно обвинению, мужчина 9 мая нынешнего года, взяв с собой бензин, пришел в многоквартирный дом на ул. Звайгзнес в Риге и умышленно поджег двери одной из квартир. В результате возник пожар и были эвакуированы все жильцы дома, двоим из них понадобилась медицинская помощь.

После этого обвиняемый пошел в другой многоквартирный дом на ул. Лабораторияс и поджег входную дверь этого дома. Там тоже возник пожар, полностью уничтоживший дом с 16 квартирами.

При пожаре погибли два кота и одна собака, а также сгорели три автомашины, припаркованные рядом с домом. Из дома эвакуировали всех жильцов, нескольким из них пришлось оказывать врачебную помощь.

Поджигатель был задержан 10 мая.

В ходе досудебного расследования он признал в полиции только то, что поджигал дверь в доме на ул. Звайгжню, а в прокуратуре отказался высказать свое отношение к случившемуся. Полиция сообщила агентству LETA, что преступление было совершено из мести.