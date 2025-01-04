В субботу будет ветрено, скользко и местами солнечно

Днем влияние циклона постепенно спадет, поэтому будет переменная облачность, но местами еще пройдут снегопады. Дороги будут скользкими.

С утра особо усложненные дорожные условия имеют место на Рижской объездной дороге, на Бауском шоссе от Кекавской объездной дороги до Дзимтмисы, на всем протяжении Елгавского шоссе, на участке Лиепайского шоссе от Риги до Блидене, на участке Вентспилского шоссе от Кудры до Стразде, на участке Кокнеского шоссе от Тинужи до поворота на Скривери, на участке Даугавпилского шоссе от Икшкиле до Яунелгавы, а также на региональных автодорогах в окрестностях Добеле, Тукумса и Елгавы.

Дороги могут быть покрыты снегом и льдом на всей остальной территории Латвии, в связи с чем предприятие Latvijas valsts ceļi призывает водителей по возможности отложить поездки и, если выехать все же необходимо, планировать больше времени на поездку. Для улучшения дорожных условий в сети государственных дорог ведутся работы с использованием 147 единиц техники.

Будет дуть умеренно сильный северо-западный и западный ветер порывами до 15-18 м/с, на побережье до 20 м/с. Максимальная температура воздуха - от 0 до -4 градусов, на побережье - от 0 до +2 градусов.

В Риге - переменная облачность, до полудня еще ожидается кратковременный снегопад, улицы и тротуары будут скользкими.

В столице также будет дуть умеренный северо-западный и западный ветер порывами до 15-18 м/с, до полудня даже до 20 м/с. Температура воздуха в субботу в Риге - около нуля.