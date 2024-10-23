В среду ожидается порывистый ветер и солнце

По прогнозам синоптиков, солнце будет чередоваться с облаками и в полдень в северо-восточных краях возможен кратковременный дождь.

Максимальная температура воздуха составит +11...+13 градусов.

В Риге ожидается сухая и преимущественно солнечная погода, будет дуть умеренный западный ветер, воздух прогреется до +12...+13 градусов.