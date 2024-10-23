В среду ожидается порывистый ветер и солнце

Осенью 2024 года Служба государственных доходов (СГД, VID) Латвии начала рассылать письма, в которых просит оправдать некоторые доходы, вероятно незадекларированные, не только жителям Латвии, но и латвийцам, проживающим за границей, сообщило агентство LETA. Газета Latvijas Avīze выяснила, как правильно реагировать на такие сообщения.
Осенью 2024 года Служба государственных доходов (СГД, VID) Латвии начала рассылать письма, в которых просит оправдать некоторые доходы, вероятно незадекларированные, не только жителям Латвии, но и латвийцам, проживающим за границей, сообщило агентство LETA. Газета Latvijas Avīze выяснила, как правильно реагировать на такие сообщения.