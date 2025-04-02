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В способности государства контролировать кризисы сомневаются 70% жителей Латвии

© Lsm.lv 2 апреля, 2025 07:59

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

С утверждением, что госучреждения не способны своевременно реагировать на стихийные бедствия, экономические кризисы, кибератаки, а также вызванные социальной или политической нестабильностью кризисы, согласны 70% жителей Латвии. Таковы результаты опроса 1000 человек, проведенного пиар-агентством Repute и исследовательской компанией Norstat Latvija.

При этом 37% опрошенных ожидают, что в любом из перечисленных кризисов именно руководитель организации возьмет на себя роль главного «спикера», объясняющего общественности, что произошло. Лишь 2% респондентов оценивают способность госучреждений своевременно реагировать на кризисы различного рода как очень хорошую, а 13% оценивают ее как скорее хорошую. Еще 17% респондентов затруднились высказать свое мнение по данному вопросу.   

Ни один кризис нельзя контролировать, применяя повседневные управленческие методы, говорит Ивета Дзерве, создательница Репутационной школы агентства Repute:

«Кризис в точности отражает внутреннюю структуру и оборот информации в каждой организации, проделанную домашнюю работу по выявлению потенциальных кризисов и моделированию сценариев, способность работать на институциональном уровне и, что самое важное — способность брать на себя ответственность и действовать. В любом кризисе это важнейшие факторы того, как общество оценивает происходящее.

Учитывая данные опроса, население опасается и, очевидно, ссылается на негативные примеры из своего опыта, когда реакция госучреждений и их способность управлять кризисами была запоздалой. То, что общество не полагается и не доверяет способности госинституций преодолевать трудности — тревожная тенденция».

На вопрос, кому во время кризиса положено разъяснять происходящее общественности, 37% респондентов заявили, что в первую очередь ожидают действий в кризисной ситуации от руководителя учреждения или компании, пострадавшей от кризиса. 

19% опрошенных сказали, что разъяснения следует поручить ответственному департаменту или отраслевому специалисту, который разбирается в конкретной ситуации, а еще 17% ждали бы в такой момент разъяснений от представителя группы кризисного управления. 4% видят в качестве спикера в кризисной ситуации юридического представителя, который объяснит произошедшее с точки зрения законодательства, еще 4% отвели бы роль спикера любому из сотрудников, а 9% респондентов не имеют четкого мнения.

По словам Дзерве, опрос четко показал: многие люди ждут ответственности за кризисную коммуникацию от руководителей предприятий, учреждений и ведомств. От них ждут готовности к лидерству и смелости рассказывать о реальном положении дел.

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